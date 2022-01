Coppa d’Africa Camerun-Camaore, ressa e almeno 6 vittime

Dramma in Camerun-Comore di Coppa d’Africa. Stando alle ricostruzioni che arrivano dai media locali diverse persone sono morte in una ressa fuori dallo stadio Olembe di Yaounde, dove era in corso il match valido per gli ottavi di finale, vinto 2-1 dai padroni di casa.

Naseri Paul Biya, governatore della regione centrale del Camerun, ha confermato ad Associated Press che ci sono almeno 6 vittime, ma altre potrebbero aggiungersi alla tragica conta. La confederazione africana ha confermato l’incidente e fatto sapere che un’indagine sull’accaduto è in corso.