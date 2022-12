Claudio Ranieri è il nuovo allenatore del Cagliari. L’annucio social del club sardo.

Il tecnico romano già sulla panchina rossoblu dal 1988 al 1991, oggi 71/enne ritorna in Sardegna . Un’atto d’amore verso un sodalizio con il quale ha ottenuto due promozioni , dalla Serie C alla Serie A , conquistando una Coppa Italia di Serie C .

Ranieri ha firmato fino un’accordo con i rossoblù per due anni e mezzo e prende il posto dell’esonerato Liverani.