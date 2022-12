Il Premio Rally Automobile Club Lucca archivia la sua 17^ edizione:Claudio Fanucchi e Silvia Barsotti sono i campioni 2022

Il Ciocchetto Event manda in archivio la serie promossa da AC Lucca elevando i due conduttori nelle classifiche assolute, piloti e navigatori. Silvia Barsotti si impone anche tra i codriver Under 25.

È all’insegna della spettacolarità offerta dal Ciocchetto Event che si è conclusa la 17^ edizione del Premio Rally Automobile Club Lucca. La serie provinciale, promossa da AC Lucca, aveva già elevato Claudio Fanucchi come vincitore – con una gara di anticipo – nel confronto assoluto dedicato ai piloti. Le strade della tenuta Il Ciocco di Castelvecchio Pascoli, ambientazione dell’ultima gara in programma, hanno delineato le posizioni del podio rimaste ancora libere. Ad elevarsi in posizione d’onore, secondo assoluto, è stato Riccardo Meconi. Il pilota locale, costretto al ritiro nella manche conclusiva, affrontata sulla Peugeot 106 che gli ha garantito la Coppa Italia di classe N1, è riuscito a mantenere la posizione regolando il terzo pilota classificato, Matteo Lencioni, assente al Ciocchetto Event. Un terzo gradino del podio maturato nel corso della fase decisiva, concretizzato nonostante un deciso tentativo di rimonta ad opera di Augusto Favero, vincitore della classe N1 sui chilometri dell’appuntamento finale, ancora una volta espresso su Peugeot 106.

Tra i copiloti, decisiva la pedana d’arrivo per assegnare a Silvia Barsotti la vittoria della classifica assoluta navigatori, oltre che del Premio Rally Automobile Club Lucca femminile. La copilota, seconda classificata di classe RS 1.6 su Rover 216, ha concretizzato l’obiettivo maturando l’ultimo punteggio utile al raggiungimento della vittoria, vanificando le speranze di rimonta di Tania Bernardi, salita sul secondo gradino del podio finale della serie grazie al primato conquistato nella classe R3, su Renault Clio e vincitrice del titolo copiloti Under 25. A concludere in terza posizione è stato uno degli interpreti della passata edizione, Simone Marchi, terzo di classe A0 nel confronto proposto da Organization Sport Events, su Fiat Seicento.

Undici, gli appuntamenti che hanno contraddistinto il Premio Rally Automobile Club Lucca, programmazione che ha trovato espressione sulle più selettive prove speciali toscane. Un banco di prova importante, quello proposto ai conduttori della provincia, che ha esaltato i contenuti confermando la proposta dell’istituzione automobilistica come una delle più interessanti del panorama rallistico nazionale. La cerimonia di premiazione del Premio Rally Automobile Club Lucca avverrà nella serata di sabato 28 gennaio.

Le classifiche, definitive una volta trascorse le tempistiche stabilite dal regolamento, sono disponibili sul sito www.aciluccasport.it.

Nella foto (free copyright Thomas Simonelli): la vincitrice del titolo copiloti, Silvia Barsotti ed il vincitore tra i piloti, Claudio Fanucchi.

Gabriele Michi