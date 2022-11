Qatar 2022 – Uruguay – Corea del Sud 0-0

Uruguay -Corea del Sud finisce senza reti.

Le due formazioni, all’esordio nel Gruppo H, non sono riuscite a superarsi. Poche le occasioni da gol. Uruguay più vicino al vantaggio nel rpino tempo con il colpo di testa di Godin sul palo.

All’89’ anche il tiro di Valverde si è fermato sull’incrocio. Delusione per gli attaccanti della Celeste Suarez, Nunez e Cavani che sono stati bloccati dalla difesa coreana

IL TABELLINO

URUGUAY-COREA DEL SUD 0-0

Uruguay (4-3-3): Rochet; Caceres, Godin, Gimenez, Olivera (33′ st Vina); Valverde, Vecino (33′ st De La Cruz), Bentancur; Pellistri (43′ st Varela), Suarez (19′ st Cavani), Nunez. A disp.: Muslera, Sosa, Coates, Rodriguez, Ugarte, Torreira, Canobbio, De Arrascaeta, Torres, Gomez. All.: Diego Martín Alonso López.

Corea del Sud (4-2-3-1): Kim Seung-Gyu; Kim Moon-Hwan, Kim Min-Jae, Kim Young-Gwon, Kim Jin-Su; Hwang In Beom, Jung Woo Young; Lee Jae-Sung (30′ st Son Jun-Ho), Na Sang-Ho (30′ st Lee Kang-In), Son Heung-Min; Hwang Ui-Jo (30′ st Cho Gue-Sung). A disp.: Cho Yu-Min, Hong Chul, Hwang Hee-Chan, Jeong Woo-Yeoung, Jo Hyeon-Woo, Kim Tae-Hwan, Kwon Chang-Hoon, Kwon Kyung-Won, Paik Seung-Ho, Song Bum-Keun, Song Min-Kyu, Yoon Jong-Gyu. All.: Paulo Bento.

Arbitro: Turpin

Marcatori: –

Ammoniti: Caceres (U), Cho Gue-Sung (C)