Qatar 2022- Portogallo – Ghana 3-2

Inizia bene l’avventura del Portogallo ai Mondiali 2022 in Qatar. La Nazionale di Fernando Santos batte il Ghana 3-2 nella prima giornata del Gruppo H .

E’ tata la serata di Cristiiano Ronaldo in gol al 65′ sul rigorino concesso dall’arbitro Elfhat.

Primo primo tempo match equilibrato terminato 0-0.

Al vantaggio prtoghese hanno risposto le Star Black al 73′ con Andre Ayew dopo un’azione personale di Kudus.

Il Portogallo approfitta di due palla perse a centrocampo dai giocatori del Ghana e al 78′ e l’80’ ha allungato prima con Joao Felix e poi col primo gol in nazionale del milanista Leao. Nel finale Bukari accorcia le distanze, ma non abbastanza per strappare un punto per il Ghana. A pochi secondi dal fischio finale , ingenuità del portiere Diogo Costa che poiteva costare tantissimo al Portogallo: l’estremo difensore lascia la palla sul terreno di gioco non si accorge dietro alle sue spalle c’è Partey che si avventa sulla palla e nel momento di calciare scivola permettendo i recupero della difesa lusitana evitando la beffa.

—

IL TABELLINO

PORTOGALLO-GHANA 3-2

Portogallo (4-3-1-2): DiogoCosta ; Cancelo , Dias 6, Danilo , Guerreiro ; B. Fernandes , Neves (32′ st Leao), Otavio (11′ st Carvalho ); Bernardo Silva (43′ st Palhinha ); Joao Felix (43′ st Ramos), Ronaldo (43′ st Joao Mario sv). A disp.: Rui Patricio, Sà, Pepe, Dalot, Antonio Silva, Vitinha, Nunes, R. Horta, Andre Silva. Ct.: Santos

Ghana (5-4-1): Ati-Zigi ; Seidu (22′ st Lamptey ), Djiku , Amartey , Salisu , Baba ; Kudus (31′ st Bukari ), Partey , Abdul Samed , A. Ayew (31′ st J. Ayew); Williams . A disp.: Danlad, Nurudeen, Mensah, Aidoo, Odoi, Kyereh, Sulemana, Owusu, Semenyo, Sowah, Afriyie, Fatawu. Ct.: Addo .

Arbitro: Elfath

Marcatori: 20′ st rig. Ronaldo (P), 28′ st A. Ayew (G), 33′ st Joao Felix (P), 35′ st Leao (P), 44′ st Bukari (G)

Ammoniti: Danilo, Fernandes (P); Kudus, Ayew, Seidu, Williams (G)