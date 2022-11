A Malaga , dopo il successo di Lorenzo Sonego su Frances Tiafoe (6-3, 7-6 (7) , gli Stati Uniti pareggiano i conti con la vittoria di Taylor Fritz su Lorenzo Musetrti 7-6(8), . Per stabilire chi volerà in semifinale contro una tra e Canada servirà quindi il terzo e decisivo incontro: quello in doppio.

Correlati