Italia 1 Stati Uniti 0.

A Malaga il primo punto nel quarto di finale di Coppa Davis contro gli Stati Unit lo conquista Lorenzo Sonego nel singolo d’apertura . L’azzurro si impone su Frances Tiafoe con il punteggio di 6-3, 7-6(7) dopo 1 ora e 59 minuti di gioco. Decisivo il break nel sesto game del primo parziale e il tie-break del secondo: ora Lorenzo Musetti affronterà Taylor Fritz e, in caso di successo, sarà qualificazione in semifinale per gli azzurri.