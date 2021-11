HP Sport RRT e “King Dragon” sul gradino più alto nel tricolore di F. Challenge a Sarno

Risultato più che soddisfacente per HP Sport RRT la struttura sportiva laziale impegnata nello scorso fine settimana su più fronti, dall’atto finale del mondiale rally a Monza, passando in terra senese per il rally di Chiusdino e in Campania con il campionato italiano Formula Challenge dove era impegnata nel Gruppo Racing Start con “King Dragon”.

La terza tappa di Campionato Italiano Formula Challenge, disputata sul Circuito Internazionale Napoli a Sarno, ha visto “King Dragon” al termine della lunga giornata di gara, ottenere brillantemente la vittoria nel Gruppo Racing Start al volante della MINI Cooper della Tirreno Corse (foto Carlo Cavaglià). Ancora un risultato positivo per il portacolori di HP Sport RRT dopo la conquista del titolo tricolore nello Slalom e grande soddisfazione per l’ennesimo successo stagionale: “Siamo contenti per questo risultato, dove ci si gioca tutto in pochi giri di pista e dove non sono ammessi errori di valutazione, ancora una volta, i nostri driver hanno occupato il gradino più alto del podio in una gara con avversari di livello”.