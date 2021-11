Gasperini: “penso ci fosse un rigore netto su Pasalic”

Gian Piero Gasperini recrimina per l’episodio che avrebbe potuto cambiare la storia di Young Boys-Atalanta in conferenza stampa, ma è evidentemente piuttosto soddisfatto del pari agguantato dai suoi nel finale:

“La partita ha vissuto tantissimi episodi, vincerla avrebbe voluto dire avere due risultati utili nell’ultimo scontro, però insomma, dobbiamo accettare questo pareggio. La stavamo anche perdendo, va bene così. Adesso abbiamo grandi possibilità di essere ancora in Europa, ci giocheremo la possibilità di passare il turno sul nostro campo, con il nostro pubblico. Avremmo firmato per arrivare in queste condizioni”.