Europa League, Napoli: nel gelo di Mosca battuto dallo Spartak 2-1

Dopo l’Inter in campionato , il Napoli incassa la secoinda sconfitta consecutiva. A Mosca nel match di ritorno Europa league , così come all’andata la squadra di Sppalletti è stata sconfitta dallo Spartak Mosca 2-1. (nella foto il gol di Elmas)

Primo tempo con il napoli in netta difficoltà contro i moscoviti biancorossi, da sottolineare che il Napoli è sceso in campo con tantissime defezioni: Osimhen , Politano, Demme

La sconfitta mette in serio pericolo la qualificazione dei partenopei ai sedicesimi Europa league.

Prossimo match del napoli al Maradona contro il leicester che domani giocherà cotnro il Legia Varsavia.

Al 3′ i moscoviti passano in vantaggio, Lobotka mette giù in area Moses, Turpin non ha dubbi e concede il penalty trasformato da Sobolev. Il Napoli fa quello che può ma, rova sulla sua strada il portiere Selikhov dice di no, prima a Elmas poi a Zielinski. Al 28′ il raddoppio di Sobolev, cross di Moses Koulibaly salta in ritardo e il gigante russo di testa mette la palla alle spalle di merret.

Nella ripresa solo Napoli , Spartak chiuso a riccio nella propria metà camp. Qualche errore e sbavatura negli appoggi per i partenopei . Spalletti sposta Mario Rui play maker davanti alla difesa , lungoi la fascia sinistra Elmas. propio il macedone di testa), su cross di petagna accorcia , ma l’assalto finale non porta al pari: per non uscire ai gironi sarà decisiva la sfida al Maradona contro il Leicester all’ultima giornata.

Petagna al cross del 2-1

IL TABELLINO

SPARTAK MOSCA – NAPOLI 2-1

Spartak Mosca (4-3-3): Selikhov 7,5; Caufriez 6, Dzhikiya 6, Gigot 6, Ayrton 6,5; Ignatov 6,5 (27’ st Lomovitskiy 6), Umyarov 6,5, Litvinov 5; Moses 7,5 (38’ st Rasskazov sv), Sobolev 8, Promes 6,5 (47’ st Larsson sv). A disp. Maksimenko, Markov, Rebrov, Eshchenko, Kutepov, Denisov, Shitov. All. Rui Vitoria 6,5

Napoli (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 6, Koulibaly 5, Juan Jesus 6, Mario Rui 6; Lobotka 4,5 (33’ st Rrahmani 6), Zielinski 6; Lozano 5, Mertens 5, Elmas 7; Petagna 5. A disp. Idasiak, Ospina, Barba, Manolas, Malcuit, Cioffi, Ruiz, Ambrosino. All. Spalletti 5,5

Arbitro: Turpin

Marcatori: 3’ Sobolev (S) su rig., 28’ Sobolev (S), 64’ Elmas (N)

Ammoniti: Litvinov (S), Koulibaly (N), Sobolev (S), Promes (S).

Note: ammonito Spalletti (N).

Sergio Chairetti