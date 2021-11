Champiosn League: Young Boys-Atalanta 3-3

l’Atalanta pareggia 3-3 sul campo dello Young Boys nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League.

La Dea si porta in vantahhio avanti due volte con Zapata (10′) e Palomino (51′) ma, lo Yong Boys non molla così arriva la rimonta svizzera firmata da Siebatcheu (39′), Sierro (80′) e Hefti (84′). Gasperini all’82 ‘ manda in campo Muriel , il colombiano lo ripaga all’88’ con un preciso calcio di punizione dal limite. Per gli ottavi servirà una vittoria col Villarreal.

IL TABELLINO

YOUNG BOYS-ATALANTA 3-3

Young Boys (4-3-3): Faivre 6,5; Hefti , Bürgy , Lauper , Garcia ; Aebischer , Martins Pereira , Rieder (22′ st Sierro ); Elia (22′ st Mambimbi ), Siebatcheu (43′ st Kanga ), Noumi Ngamaleu . A disp.: Zbinden, Spielmann, Sulejmani, Jankewitz, Maier, Maceiras, Lefort, Lustenberger, Toure. All.: Wagner

Atalanta (3-4-2-1): Musso ; Toloi , Demiral (26′ st Djimsiti ), Palomino ; Zappacosta (1′ st Pezzella ), De Roon, Freuler 6(33′ st Pessina ), Maehle (42′ st Muriel ); Malinovskyi , Pasalic (26′ st Koopmeiners ); Zapata . A disp.: Rossi, Sportiello, Scalvini, Miranchuk, Ilicic, Piccoli. All.: Gasperini

Arbitro: Slebert

Marcatori: 10′ Zapata (A), 39′ Siebatcheu (Y), 6′ st Palomino (A), 35′ st Sierro (Y), 39′ st Hefti (Y), 43′ st Muriel (A)

Ammoniti: Garcia (Y), Moumi Ngamaleu (Y), Demiral (A), Hefti (Y), Zapata (A)