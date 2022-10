Serie B: Pisa- Modena 4-2. Palermo – Cittadella finisce a reti bianche

I due posticipi , Campionato Serie B 10^ Giornata

PISA-MODENA 4-2



Il Pisa scaccia i fantasmi e con una bella rimonta batte il Modena 4-2. Sono gli ospiti a passare in vantaggio Bonfanti solo davanti a Nicolas.

Il Pisa si scuote e pareggia su calcio di rigore: Coppolaro devia di mano il cross di Beruatto, Gliozzi va sul dischetto e segna , il penalty viene ripetuto , Gagno aveva infatti parato il primo penalty, ma aveva entrambi i piedi oltre la linea di porta al secondo tentativo fa centro.

Nel secondo tempo il match non regala emozioni reali occasioni fino al 74′, quando passa il Pisa passa in vantaggio con Torregrossa il tiro al volo supera Gagno. All’82’ ancora Torregrossa invita Masucci per il 3-1 Il Modena non ci sta e Magnino accorcia per il Modena.Al 99′ lungo recupero , ancota Torregrossa su calcio di roigore fissa il punteggio 4-2 finale.

PALERMO-CITTADELLA 0-0

Pari senza reti tra Palermo e Cittadella, entrambe muovono la calssifica . Match caratterizzato in avvio da molti errori . Palermo che attacca a testa bassa con la più ghiotta occasione per i rosanero capitata a Di Mariano. Nel finale di tempo si vede anche Brunori, ma Kastrati è attento e protegge lo 0-0. Nella ripresa si rende ancora pericoloso il Palermo con Elia e Valente, che prima impegna Kastrati e poi centra l’incrocio dei pali su punizione. Il Cittadella si fa vedere solo nel finale di partita, ma Antonucci spreca una buona occasione. Finisce dunque 0-0, col Palermo che aggancia Benevento, Como e Venezia al penultimo posto della Serie B.

Riepilo go risultati 10^ Giornata (Stasera Cagliari – Ascoli

Data Risutato 22/10/2022 Brescia Venezia 1 1 22/10/2022 Como Benevento 2 1 22/10/2022 Frosinone Bari 1 0 22/10/2022 Reggina Perugia 2 3 22/10/2022 Spal Cosenza 5 0 22/10/2022 Sudtirol Parma 1 0 22/10/2022 Ternana Genoa 1 2 23/10/2022 Palermo Cittadella 0 0 23/10/2022 Pisa Modena 4 2 24/10/2022 Ascoli Cagliari

La Classifica

Squadra Pt G V N P Rf Rs V N P Rf Rs V N P Rf Rs Frosinone 21 10 7 0 3 15 6 5 0 0 9 0 2 0 3 6 6 Genoa 21 10 6 3 1 13 7 1 3 0 4 3 5 0 1 9 4 Ternana 19 10 6 1 3 17 13 3 1 1 7 3 3 0 2 10 10 Reggina 18 10 6 0 4 19 8 4 0 1 15 3 2 0 3 4 5 Bari 18 10 5 3 2 18 12 1 2 1 9 7 4 1 1 9 5 Brescia 17 10 5 2 3 14 15 3 2 0 7 3 2 0 3 7 12 Sudtirol 17 10 5 2 3 11 12 2 2 1 6 5 3 0 2 5 7 Parma 16 10 4 4 2 15 11 3 1 1 9 6 1 3 1 6 5 Cagliari (*) 14 9 4 2 3 9 9 3 0 2 6 7 1 2 1 3 2 Spal 13 10 3 4 3 15 13 3 0 2 9 5 0 4 1 6 8 Modena 12 10 4 0 6 16 15 3 0 2 11 6 1 0 4 5 9 Ascoli (*) 12 9 3 3 3 11 11 1 2 2 5 7 2 1 1 6 4 Cosenza 11 10 3 2 5 9 16 2 0 2 6 5 1 2 3 3 11 Cittadella 11 10 2 5 3 8 12 2 2 1 6 6 0 3 2 2 6 Pisa 10 10 2 4 4 17 17 1 2 2 6 6 1 2 2 11 11 Venezia 9 10 2 3 5 12 16 0 1 4 4 10 2 2 1 8 6 Como 9 10 2 3 5 11 20 2 2 2 7 8 0 1 3 4 12 Benevento 9 10 2 3 5 9 12 1 1 3 5 8 1 2 2 4 4 Palermo 9 10 2 3 5 9 15 2 2 2 8 7 0 1 3 1 8 Perugia 7 10 2 1 7 8 16 1 1 3 4 8 1 0 4 4 8

Cagliari e Ascoli una partita in meno