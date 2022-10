Campionato Rugby Serie A

Si è giocata oggi la 4° giornata di Serie A maschile di rugby.

A nord ovest Parabiago mantiene la vetta della classifica centrando la quarta vittoria in quattro partite nel derby con la neo promossa Cus Milano, derby vinto di un solo punto al Giurati. Tengono il passo sia Noceto, vittorioso a Genova, che la Rugby Parma che mette in ginocchio un ASR Milano in crisi di risultati. A nord est prima vittoria della stagione del Badia, a farne le spese è la cadetta del Petrarca, arriva anche il primo successo del Casale al Payanini Center sul Verona, Vicenza e Valsugana allungano. Al sud nette vittorie di Lazio, Capitolina, Cavalieri e Livorno, primo successo per la Primavera. Ecco risultati e classifiche del 4° turno di Serie A:

Risultati Girone 1

Rugby Parma – ASR Milano 32-9

Cus Genova – Rugby Noceto 13-22

Cus Milano – Parabiago 15-16

Biella Rugby – Alghero 24-18

Centurioni – VII Torino 21-5

Risultati Girone 2

Rugby Badia – Petrarca Cadetta 27-10

Verona Rugby – Rugby Casale 27-14

Valsugana Rugby – Romagna 45-28

Patavium – Rangers Vicenza 19-36

Risultati Girone 3

Villa Pamphili – Lazio Rugby 17-47

Perugia Rugby – Primavera 12-33

Capitolina – Civitavecchia 57-14

Cavalieri – Avezzano 49-14

Livorno – Napoli Afragola 37-20

Classifica Girone 1

18 Parabiago

17 Noceto

17 Rugby Parma

13 Centurioni

12 Cus Milano

7 VII Torino

7 Biella

5 ASR Milano

1 Alghero

0 Pro Recco

0 Cus Genova

Classifica Girone 2

19 Vicenza

16 Valsugana

14 Petrarca Cadetta

10 Verona

10 Tarvisium

9 Casale

5 Paese

5 Valpolicella

5 Patavium

4 Badia

1 Romagna

Classifica Girone 3

20 Cavalieri Prato

20 Unione Rugby Capitolina

15 Lazio Rugby

10 Pesaro

8 Civitavecchia

7 Livorno

5 Avezzano

5 Villa Pamphili

4 Primavera

3 Napoli Afragola

0 Perugia