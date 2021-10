Serie BKT: Ternana-L.R.Vicenza 5-0

LA TERNANA BISSA LA VITTORIA IN TRASFERTA CON IL PORDENONE. CINQUINA AL VICENZA CON LE DOPPIETTE DI PARTIPILO E DONNARUMMA. L’ALLENATORE LUCARELLI HA ELOGIATO LA REAZIONE DELLA SQUADRA DOPO UN INIZIO DI PRIMO TEMPO DIFFICILE. TECNICO ORA A “CACCIA” DI QUALCHE CERTEZZA IN PIU’ NELLA TRASFERTA INFRASETTIMANALE A COSENZA.

La Ternana ha fatto crollare il “castello di carte”, messo in piedi dal Vicenza nei primi 25’, ma anche dopo le due reti rossoverdi nel primo tempo, la squadra di Brocchi avrebbe potuto “rialzare la testa” con il palo colpito, ma non ce l’ha fatta.

> Anzi si è innervosita di fronte ad un episodio controverso, terza rete concessa alla Ternana, perdendo definitivamente il “pallino” del gioco e dei nervi ed il risultato di 5 a 0 per le fere ha finito per demolire ancora di più un gruppo partito tra le mille difficoltà nel campionato di serie B di quest’anno.

La Ternana ha cercato di fare la partita come avrebbe voluto il “copione” di una formazione che gioca in casa contro la penultima in classifica con soli tre punti ma il Vicenza, dal canto suo, ha iniziato l’incontro mettendo palla a terra “mostrando i pugni” nel gioco offensivo con una difesa tutt’altro che arrendevole.

La gara si è mantenuta equilibrata, ma senza “colpo ferire” per quanto riguarda le palle goal a disposizione delle due squadre preferendo una lunga fase di studio.

Un po’ più di ritmo da parte del Vicenza quando ha attaccato dimostrando tutta la sua pericolosità sfiorando il vantaggio al 23’ nella prima azione degna di nota della partita con l’incrocio dei pali sinistro colpito da Ranocchia dalla distanza.

Il Vicenza ha avuto più “gamba” nelle “ripartenze”, così la Ternana ha subito un po’ troppo, ma la rete del vantaggio è arrivata ugualmente con Partipilo al 30’, che ha costruito l’azione sulla fascia destra e Palumbo l’ha rifinita all’interno dell’area di rigore avversaria incrociando nell’angolino alla sinistra di Grandi.

La Ternana ha colpito nel momento migliore del Vicenza, che ha disputato una buona prima mezz’ora, ma è stata la squadra di casa a segnare ed anche a “rischiare” il raddoppio.

Dal rischio alla certezza di siglare la seconda rete merito di Martella, che è andato sul fondo ed ha crossato per Partipilo goal in pratica a porta sguarnita.

Al 42’ tris vicino per la Ternana, ma la conclusione di Falletti è stata ribattuta.

Poi la palla goal per il Vicenza al 46’ da azione d’angolo di Ranocchia con l’occasione capitata sui piedi di Crecco in area, ma il tiro è risultato “largo”.

Il secondo tempo è iniziato con una serie di sostituzioni, che hanno riguardato i giocatori delle due squadre che erano stati ammoniti: Sorensen dalla parte della Ternana, Proia e Taugourdeau nel Vicenza. In campo Boben e Giacomelli. Gli ospiti sono andati subito vicini al vantaggio con Meggiorni, che ha in pratica mancato l’impatto con il pallone dopo che era stato servito da Giacomelli prima che la Ternana chiudesse al 56’ la contesa quando Donnarumma ha fatto 3 a 0 con un diagonale vincente non senza polemiche per una presunta trattenuta di Proietti ai danni di Brosco giudicata però regolare dall’arbitro aretino Volpi. E mentre Donnarumma ha messo nel “forziere” ormai i tre punti per la Ternana, tra i veneti le continue e vibranti proteste hanno portato all’ammonizione di Crecco e all’espulsione diretta di Giacomelli.

Il Vicenza, ora rimasta in dieci, è crollata sotto i colpi della Ternana a questo punto padrona indiscussa dell’incontro anche con i fatti oltre che nel morale.

Partipilo ha segnato il 4 a 0 al 21’ , doppietta personale ricevendo un “assist al bacio” di Capone con l’anticipo di testa ai danni del portiere Grandi.

Al 42’ un cross di Martella ha trovato anche Donnarumma all’appuntamento con il goal e alla sua doppietta personale, la seconda di giornata dopo Partipilo.

Un euforico Lucarelli a fine partita: “Una bella vittoria per la mia cinquantesima partita con la Ternana – dice il mister – ma la vera prodezza potremmo farla mercoledì se riusciremo a battere il Cosenza ed avere qualche certezza in più.

Nei primi 25’ siamo stati prevedibili ed il Vicenza poteva fare goal.

Poi, dopo lo scampato pericolo, abbiamo reagito da grande squadra.

In questo momento riusciamo ad essere reattivi sui pericoli che corriamo”.

IL TABELLINO

TERNANA -L.R.VICENZA 5-0

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli, Ghiringhelli, Sorensen (46’ Boben), Capuano, Martella, Proietti (62’ Agazzi), Palumbo, Partipilo (74’ Salzano), Falletti (71’ Pettinari), Furlan (61’ Capone), Donnarumma. All. C. Lucarelli

L.R. VICENZA 4-3-3): Grandi, Brosco, Pausini, Cappelletti (37’ Bruscagin), Crecco, Di Pardo, Taugourdeau (46’ Zonta), Ranocchia, Proia (46’ Giacomelli), Meggiorini (75’ Longo), Dalmonte (75’ Calderoni). All. C. Brocchi

ARBITRO: Manuel Volpi di Arezzo

ASSISTENTI: Alberto Tegoni (Milano); Domenico Fontemurato (Roma 2)

IV UFFICIALE: Mario Cascone (Nocera Inferiore)

VAR: Juan Luca Sacchi (Macerata)

AVAR: Francesco Fiore (Barletta)

RETI: 30’ pt. Palumbo (Ternana); 40’ pt. Partipilo (Ternana); 11’ st. Donnarumma (Ternana), 21’ st. Partipilo (Ternana), 28’ st. Donnarumma (Ternana)

AMMONITI: Sorensen (Ternana), Proia (L.R. Vicenza), Ranocchia (L.R. Vicenza), Crecco (L.R. Vicenza); Partipilo (Ternana), Zonta (L.R.Vicenza), Martella (Ternana), Brosco (L.R. Vicenza)

RECUPERO: 3’ pt., 0’ st.

ANGOLI: 2 a 2

SPETTATORI: 3.723 (di cui 219 ospiti). Incasso 48.632 euro

Stefano Giovagnoli