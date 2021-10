Serie A: Atalanta-Udinese 1-1

Atalanta raggiunta nel recupero da Beto. Al Gewiss Stadium finisce 1-1.

Non è stata una facile gara per la la dea. L’Udinese si fifende bene e ripartono con veloci controipiedi. Molina pericoloso , centra la base del palo. Ilicic lo imita. All’11° del secondo tempo l’Atalanta sblocca la partita con Malinovskyi. Nel finale Musso salva sulla linea su retropassaggio di Lovato. Gasperini viene espulso per proteste poi al 49′ arriva il pari di testa di Beto: azione da calcio d’angolo , Musso sbaglia il tempo in uscita e il brasiliano lo punisce schiaccinado di testa in rete.

IL TABELLINO

Atalanta-Udinese 1-1

Atalanta (3-4-2-1): Musso; De Roon, Palomino, Lovato; Zappacosta, Pasalic (29′ Koopmeiners), Freuler, Pezzella; Ilicic (19′ st Miranchuk), Malinovskyi (40′ st Scalvini); Zapata (19′ st Muriel). A disp.: Sportiello, Rossi, Olivieri, Piccoli. All.: Gasperini.

Udinese (3-4-3): Silvestri; Becao, Nuytinck (37′ st Forestieri), Samir; Stryger Larsen (31’st Soppy), Walace, Makengo (19′ st Arslan), Udogie; Molina (19′ st Success), Beto, Pussetto (31’st Samardzic). A disp.: Padelli, Carnelos, Perez, Zeegelaar, Jajalo , Nestorovski, De Maio. All.: Gotti.

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 11′ st Malinovskyi (A), 49′ st Beto (U)

Ammoniti: Lovato, Pezzella (A), Samir, Pussetto (U)