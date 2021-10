Quattro gol, tre punti e la vetta della classifica ma il sorriso per Pioli a fine partita non è dei più brillanti dopo il 4-2 del suo Milan a un Bologna ridotto in nove:

“Abbiamo fatto fatica, pensavamo che la partita fosse finita dopo il primo tempo – ha commentato il tecnico rossonero -. Se non giochi più e perdi lucidità poi rischi, per fortuna abbiamo avuto le qualità per rimetterla in carreggiata nel finale”.