Mihajlovic: “Bologna orgoglioso”

” La mia squadra ha avuto la forza con un uomo in meno e due gol di svantaggio di pareggiare. Poi abbiamo in nove avuto anche la possibilita’ di fare un altro gol. In 11 abbiamo fatto meglio del Milan.

Solo orgoglio i mieri ragazzi hanno mezzo in campo la volontà .Sono una squadra forte”. Cosi’ Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, a Sky Sport, al termine del match perso contro il Milan. “Oggi abbiamo perso punti ma abbiamo vinto nel gioco, nello spirito e nel coraggio. Non posso dire niente. Mi dispiace per i ragazzi ma giocare per tutto questo tempo con un uomo in meno e’ dura. Resta il rammarico.