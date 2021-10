F1 Gran Premio Stati Uniti. Pole di Verstappen

Max Verstappen ha conquistato la pole position ad Austin: l’olandese precede Hamilton e Perez. Bene la Ferrari, con Leclerc 4° e Sainz 5° grazie alla penalità di Bottas, che scatterà 9°.

L’olandese Max Verstappen suRed Bull ha ottenuto il miglior tempo e pole position nelle qualifiche ufficiali del GP degli Usa, sul circuito di Austin, in Texas, girando in 1.32: 910. Secondo miglior tempo per il suo rivale per il titolo Lewis Hamilton, con la Mercedes, mentre l’altro pilota della Red Bull, il messicano Sergio Perez, ha ottenuto il terzo tempo. Accanto a lui, partirà in seconda fila il ferrarista Charles Leclerc, che ha ottenuto il quinto tempo ma beneficia della penalizzazione inflitta al finlandese della Mercedes Valtteri Bottas. Scatterà invece con il quinto tempo l’altra Rossa di Carlos Sainz.



La griglia di partenza

PRIMA FILA



1 Max Verstappen (Ola/Red Bull)

2 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)



SECONDA FILA

3 Sergio Perez (Mes/Red Bull)

4 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

TERZA FILA

5 Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari)

6 Daniel Ricciardo (Aus/McLaren)

QUARTA FILA

7 Lando Norris (Ing/McLaren)

8 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)

QUINTA FILA

9 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) *

10 Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri)



SESTA FILA

11 Esteban Ocon (Fra/Alpine)

12 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

SETTIMA FILA

13 Lance Stroll (Can/Aston Martin)

14 Nicholas Latifi (Can/Williams)

OTTAVA FILA

15 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)

16 Mick Schumacher (Ger/Haas)

NONA FILA

17 Nikita Mazepin (Rus/Haas)

18 Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin) **

DECIMA FILA

19 Fernando Alonso (Spa/Alpine) **

20 George Russell (Ing/Williams) **

* penalizzato 5 posizioni per cambio endotermico PU

**penalizzato per cambio PU