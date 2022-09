Nations League – Italia-Inghilterra 1-0.

Splendido gol di Raspadori.Gli Azzurri si giocheranno le Final Four con l’Ungheria lunedì a Budapest il match chiave per sancire la vincitrice del girone

Uno splendido gol di Raspadori permette all’’Italia di superare 1-0 l’Inghilterra. Così a San Siro nella quinta giornata del Gruppo 3 di Nations League.

L’Italia riassapora la gioia della vittoria , dopo la grande delusione con l’esclusione della fase finale ai prossii mondiali in Qatar.

La Final Four è alla potata degli azzurri. Lunedì contro l’Ungheria , il match chiave per aggiudicarsi il primno posto nel girone.

I ragazzi di Mancini partono bene con aggressività , e dopo appena quattro minuti sfiorano il gol con Scamacca lanciato da Di Marco , Pope si salva con l’aiuto della traversa.

L’Inghilterra resiste , poi prende in mano le redini del gioco, però senza creare pericoli alla porta difesa da Donnarumma.

Ad inizio ripresa come nel primo tempo l’Italia riparte veloce e aggressiva procurandosi alcune occasioni per passare in vantaggio., Al 68’ Bonucci indovina il lancio per Raspadori , l’aggancio dell’attaccante del Napoli è perfetto , il tiro sul secondo palo lo stesso e supera Pope.

La reazione inglese arriva al 78′ , Kane va al tiro due volte , Donnarumma, bravo a respingere il doppio tentativo del bomber del Tottenham.

Il finale è tutto a favore degli azzurri : prima Gabbiadini spreca da ottima posizione calciando addosso al portiere, poi Dimarco è sfortunato quando il suo tiro-cross mancino si stampa sul palo. Il risultato non cambia più, ma a fare festa sono comunque gli Azzurri.

Azzurri che salgono al secondo posto in classifica alle spalle dell’Ungheria, con cui lunedì sera si giocherà l’accesso alle Final Four di giugno.. Gli inglesi, ultimi a quota 2 punti, retrocedono aritmeticamente in Lega

IL TABELLINO

Italia-Inghilterra 1-0

Italia (3-5-2): Donnarumma ; Acerbi , Bonucci , Toloi ; Di Lorenzo , Barella (18′ st Pobega ), Jorginho (44′ st Frattesi ), Cristante , Dimarco (44′ st Emerson ); Raspadori (36′ st Gabbiadini ), Scamacca (18′ st Gnonto ).

Ct: Mancini

Inghilterra (4-2-3-1): Pope ; James , Dier , Maguire , Walker (27′ st Shaw ); Bellingham , Rice ; Sterling , Foden , Saka(27′ st Grealish); Kane .

Ct: Southgate

Arbitro: Gil Manzano

Marcatori: 23′ st Raspadori (It)

Ammoniti: Bonucci (It), Di Lorenzo (It), Grealish (In)