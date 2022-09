Nations League: Germania – Ungheria 0-1

L’Ungheria contina la marzia in Nations League e alla Red Bull Arena batte la Germania 1-0.

Dopo le due vittorie contro gli inglesi, tocca ai tedeschi: alla Red Bull Arena di Lipsia finisce 1-0, grazie al gol di Szalai che gira in rete con u tacco volante su azione da calcio d’angolo . Grande prestazione dei magiari, che lunedì sfideranno l’Italia: in palio, l’accesso alla Final Four.

I RISULTATI DELLE ALTRE SFIDE

LEGA B

BOSNIA-MONTENEGRO 1-0

Marcatore: 46′ pt Demirovic (B).

FINLANDIA-ROMANIA 1-1

Marcatori: 12′ Pukki (F), 7′ st Tanase (R).

LEGA C

GEORGIA-MACEDONIA DEL NORD 2-0

Marcatori: 35′ aut. Miovski (G), 19′ st Kvaratskhelia (G).

BULGARIA-GIBILTERRA 5-1

Marcatori: 23′ Antov (B), 26′ Chipolina (G), 36′ Despodov (B), 7′ st Kirilov (B), 10′ st Stefanov (B), 36′ st Petkov (B).

LEGA D

ESTONIA-MALTA 2-1

Marcatori: 51’pt Sappinen rig. (E), 6′ st Teuma (M), 41′ st Anier (E).