MotoGP – Gran premio Giappone: super Marquez conquista la pole

Nono Quartararo , docicesimo Bagnaia

La pioggia battente ha causato il rinvio qualifiche della classe MotoGP al Twin Ring di Motegi, teatro del Gran Premio del Giappone, 16esima tappa della MotoGP 2022.

I piloti sono scesi in pista direttamente per la Q1 con più di un’ora di ritardo, vista la cancellazione del terzo turno di prove libere.

Tutti in pista con le rain anche in Q2 con la pole position andata a Marc Marquez, che torna in pole alla sua seconda gara dopo il rientro , crono di 1:55.214, a

Alle spalle di Marquez si sono piazzati Johann Zarco con la Ducati Pramac e Brad Binder con la KTM, staccati rispettivamente di 0.208s e 0.323s.

Fabio Quartararo (Yamaha) ha chiuso con il nono tempo Pecco Bagnaia (Ducati), dodicesimo. Il francese che guida il Campionato con 10 punti di vantaggio sull’italiano.

MotoGp Qualifica 2 Motegi – GP Giappone – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 93 Marc Marquez Honda Repsol Honda Team 1:55.214 2 5 Johann Zarco Ducati Prima Pramac Racing 1:55.422 0.208 3 33 Brad Binder Ktm Red Bull Ktm Factory Racing 1:55.537 0.323 4 12 Maverick Vinales Aprilia Aprilia Racing 1:55.620 0.406 5 89 Jorge Martin Ducati Prima Pramac Racing 1:55.686 0.472 6 41 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia Racing 1:55.771 0.557 7 43 Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 1:55.784 0.570 8 88 Miguel Oliveira Ktm Red Bull Ktm Factory Racing 1:55.895 0.681 9 20 Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp 1:56.326 1.112 10 10 Luca Marini Ducati Mooney Vr46 Racing Team 1:56.354 1.140 11 44 Pol Espargaro Honda Repsol Honda Team 1:57.354 2.140 12 63 Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:57.373 2.159