Italia , Mancini:”abbiamo battuto l’Inghilterra, che è una della nazionali più forti del mondo”

Dopo tanta amarezza Roberto Mancini si gode il successo sull’Inghilterra nella quinta giornata di Nations League

“”È un risultato importantissimo perché ci lascia tranquilli per le teste di serie per il sorteggio (di Euro 2024, ndr) e poi perché abbiamo la possibilità di arrivare primi nel girone – ha detto il ct dell’Italia ai microfoni di Rai Sport dopo la partita -. Inoltre abbiamo battuto l’Inghilterra, che è una delle nazionali più forti del mondo”. Giocarci il primato con l’Ungheria? Dà soddisfazione in un gruppo con Germania e Inghilterra “