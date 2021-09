Serie A: Roma-Udinese 1-0

Nel l posticipo della 5a giornata di Serie A, la Roma batte 1-0 l’Udinese .

Primo tempo con l’Udinese che subisce il gioco dei giallorossi. Due legni salvano la porta difesa da Silvestri , prima con Mkhitaryan (4′) e poi con Zaniolo (8′). Il gol-vittoria arriva al 36′, grazie ad Abraham bravo a far secco Silvestri da pochi passi. I capitolini calano nella ripresa, ma Rui Patricio salva due volte su Deulofeu. L’unica nota stonata della serata è l’espulsione di Pellegrini che salterà il derby contro la Lazio-.

IL TABELLINO

ROMA-UDINESE 1-0

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio , Karsdorp , Mancini , Ibañez , Calafiori (24′ st Smalling ); Veretout , Cristante ; Zaniolo (29′ st El Shaarawy ), Pellegrini , Mkhitaryan ; Abraham (41′ st Shomurodov). A disp.: Fuzato, Boer, Kumbulla, Reynolds, Darboe, Diawara, Carles Perez, Mayoral, Zalewski. All.: Mourinho

Udinese (3-5-2): Silvestri ; Becao , Nuytinck (34′ st Samardzic ), Samir ; Molina(17′ st Soppy ), Pereyra , Walace , Makengo (40′ st Arlsan ), Udogie (34′ st Stryger Larsen ); Pussetto (17′ st Beto ), Deulofeu . A disp.: Padelli, Piana, Perez, Zeegelaar, Jajalo, Forestieri, De Maio. All.: Gotti

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 36′ Abraham (R)

Ammoniti: Walace (U), Pellegrini (R), Cristante (R), Calafiori (R)

Espulsi: Al 45′ st Pellegrini (R) per doppia ammonizione