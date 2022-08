Vuelta, Soler brilla a Bilbao. Molard nuova ,maglia Roja

Foto : ©Unipublic / SprintCycling Agency

Bilbao, mercoledì 24 agosto 2022 – Marc Soler (UAE Team Emirates) ha vinto la quinta tappa della Vuelta 22 dopo un’impressionante esibizione sulle colline dei Paesi Baschi. Lo spagnolo si è aggiunto in ritardo alla massiccia fuga a un ritmo furioso. Alla fine è andato in solitaria nell’ultima salita dell’Alto del Vivero e ha vinto a Bilbao, emulando il successo di Igor Anton sulle stesse strade 11 anni fa. Questa è la seconda vittoria di tappa di Soler alla Vuelta. Subito dietro di lui, Rudy Molard (Groupama-FDJ) ha preso La Roja, con soli 2 secondi di vantaggio su Fred Wright (Bahrain Victorious), 3° della tappa. Il francese aveva già preso la maglia rossa di leader dopo la tappa 5 della Vuelta 18. L’ha tenuta per quattro giorni.

Ordine d’arrivo

1. Marc Soler (UAE Team Emirates) in 4h15’23”

2. Daryl Impey (Israele-Premier Tech) a 00’04”

3. Fred Wright (Bahrain Victorious) a 00’04”

Classifica Generale

1. Rudy Molard (Groupama-FDJ) in 16h07’22”

2. Fred Wright (Bahrain Victorious) a 00’02”

3. Nikias Arndt (Team DSM) a 01’09”

Classifca Maglie