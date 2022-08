Lucchesi Jr. al rally 1000 Miglia punta a una super prestazione con i colori di HP Sport

Dopo la pausa estiva, Lucchesi Jr. è pronto per riprendere il cammino nel campionato italiano assoluto rally (CIAR) con Titti Ghilardi alle note e il volante della fida Skoda Fabia Evo della GF Racing gommata Michelin tra le mani. Il giovane driver di Bagni di Lucca, carico e determinato nel week end sarà infatti al via del 45° Rally 1000 Miglia sesto appuntamento del massimo campionato nazionale con i colori della struttura laziale HP Sport.

Nel corso della pausa estiva Lucchesi jr. ha preparato al meglio l’impegnativa gara bresciana: “Una gara molto bella, anche se molto complessa, guidata, con tratti veloci e con altrettanti punti molto stretti, l’obiettivo è come sempre curare tutto nei minimi dettagli, prima e durante la gara, siamo fiduciosi di poter fare bene sulle strade bresciane puntando ad un risultato di prestigio”.

La gara prenderà il via venerdì 26 con lo shakedown ai Laghi di Sovenigo a partire dalle ore 8:00, il 1000 Miglia entrerà nel vivo alle 17:30 con la piesse “Valle Sabbia Dall’Era Valerio Srl” trasmessa in diretta TV. Sabato 27 si partirà molto presto dal Parco Assistenza di Montichiari per disputare le restanti otto prove speciali previste dal programma, quattro da ripetere per due volte: “Provaglio Valsabbia” la cui ultima parte sarà nuovamente in diretta streaming e su ACI Sport TV; quindi “Irma”, “Moerna” e la lunga “Pertiche” in una versione di oltre 26 chilometri. L’arrivo, sarà in piazzale Arnaldo a partire dalle 19:00 di sabato, dopo un riordino scenografico sotto al Castello di Brescia.