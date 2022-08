Cordo di Formazione pèer “giudici di gara regionali” di clclismo

Federazione Ciclistica Italiana. Commissione Regionale Giudici di Gara Umbria

CORSO DI FORMAZIONE PER “GIUDICI DI GARA REGIONALI” DI CICLISMO

La Commissione Nazionale Giudici di Gara, conformemente alle normative FCI vigenti, indice un Corso di Formazione per “Giudici di Gara Regionali” che si svolgerà nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Il corso sarà articolato in 32 ore di lezione on-line.

Per iscriversi al corso, sono richiesti i seguenti requisiti:

1. Essere cittadini italiani o stranieri con residenza in Italia;

2. Avere compiuto il 16° anno di età e non avere superato il 55° nell’anno solare in cui viene

pubblicato il bando di concorso;

3. Possedere un titolo di studio pari alla scuola dell’obbligo;

4. Essere dichiarato, attraverso visita medica, idoneo a svolgere attività sportiva non agonistica (certificazione rilasciata dal medico di base);

5. Non avere riportato condanne penali, non essere stati assoggettati a squalifiche superiori a un anno e non aver subito alcuna sospensione in violazione ai regolamenti antidoping da parte del CONI o di una Federazione Sportiva Nazionale.

La domanda di iscrizione al corso, con l’attestazione dei requisiti, dovrà essere inviata, entro il 13/09/2022, alla seguente mail: umbria@federciclismo.it.

Per ulteriori informazioni e/o delucidazioni, si può contattare la Commissione Regionale Giudici di Gara Umbria, presso il Comitato Regionale Umbria Federciclismo in Via Martiri dei Lager, 65 – Perugia tel. 345/6115474.