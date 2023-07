Campionati Mondiali Para-ArcheryPilsen (Cze), 17-23 luglio 2023. L’Italia chiude con 6 pass per Parigi 2024

L’Italia chiude la rassegna iridata con 6 pass per Parigi 2024 e il secondo posto nel medagliere (2 ori e 6 argenti)L’Italia chiude i Mondiali Para-Archery di Pilsen, in Repubblica Ceca, con 2 ori, 6 argenti e un quarto posto, cui si aggiungono i 6 pass per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024 staccati nei primi giorni di gare: 2 nel ricurvo open femminile, 1 nel ricurvo open maschile, 1 nel compound open maschile, 1 nel W1 femminile e 1 nel W1 maschile.Foto: abbracci tra Asia pellezzari e Paolo Tonon.



Nella giornata conclusiva le coppie del W1 dell’Italia portano a casa tre argenti, uno con Dameno-Pellizzari nel femminile, uno con Tonon-Pellizzari nel mixed team e uno con Asia Pellizzari nell’individuale, due secondi posti anche per gli azzurri dell’olimpico open con Elisabetta Mijno e Vincenza Petrilli tra le squadre femminili e con il mixed team con Stefano Travisani e Mijno.

Ieri Matteo Bonacina e Matteo Panariello si sono laureati campioni del mondo nel compound open e tra i Visually Impaired 1, mentre Daniele Piran ha vinto l’argento nei V.I. 2/3. Gli azzurri chiudono così al secondo posto del medagliere dietro alla Cina (6 ori, 1 argento e 3 bronzi) e davanti alla Turchia (2 ori, 2 argenti e 1 bronzo).

I RISULTATI DEL RICURVO – Vanno vicinissime al titolo mondiale Elisabetta Mijno e Vincenza Petrilli che perdono la finalissima dell’olimpico open femminile a squadre contro la Cina (Wu C., Wu Y.) solamente allo shoot off 5-4 (17-15). La gara parte bene per la coppia azzurra che si porta sul 2-0 (33-31) e poi controlla pareggiando le successive due volée in entrambi i casi 34-34. La Cina riesce però a mandare la partita alle frecce di spareggio vincendo il quarto parziale 34-32 e poi effettua il sorpasso allo shoot off con due frecce sull’8 e sul 9 contro un 9 e un 6 dell’Italia.

Stessa finale anche nel mixed team con Elisabetta Mijno e Stefano Travisani che si mettono al collo l’argento dopo il ko 5-1 contro Wu e Zhao. In questo caso la Cina parte forte e vola sul 4-0 (32-30 e 34-33), poi mantiene le distanze e chiude i conti con il 37-37 dell’ultima volée.

I RISULTATI DEI W1 – Termina con l’argento l’avventura mondiale della squadra W1 femminile formata da Dalia Dameno e Asia Pellizzari. Le azzurre si arrendono ad una Cina (Chen, Zhang) quasi perfetta che vince la sfida 144-122 portandosi a casa tutti i set 34-31, 38-32, 35-25 e 37-34.

La coppia maschile Maurizio Panella e Paolo Tonon chiude invece al quarto posto dopo la sconfitta nella sfida per il bronzo contro la Repubblica Ceca (Drahoninsky, Davidek) 139-133 in cui i padroni di casa partono forte e si portano subito in vantaggio con il 34-32 e il 37-32 dei primi due parziali. La squadra italiana prova a reagire ma riesce solo ad accorciare le distanze (35-33) primi di perdere il quarto set 35-34 per il 139-133 finale.

Il match si ripete anche nella finale W1 mixed team ed è ancora la Repubblica Ceca vincere 145-133. Brandtlova e Drahoninsky riescono a battere Asia Pellizzari e Paolo Tonon vincendo le quattro volée 35-34, 36-33, 36-33 e 38-33. Per il mixed team azzurro arriva quindi un ottimo argento.

Nell’individuale medaglia d’argento per Asia Pellizzari che non riesce ad avere la meglio sulla cinese Lu Zhang, autrice di un Mondiale ai limiti della perfezione. La sfida finisce 132-124 con l’asiatica che imprime subito un gran ritmo alla gara vincendo i primi due parziali 29-25 e 26-24, l’azzurra cerca la rimonta con il 27-24 della terza volée, ma poi non riesce a ripetersi e perde anche gli ultimi due set 27-25 e 26-23.

TUTTI I MEDAGLIATI – Nel W1 maschile a squadre vince l’oro la Cina che batte la Turchia 144-136, il bronzo, come scritto in precedenza, va alla Repubblica Ceca. Nel mixed team primo posto per la Repubblica Ceca e secondo per l’Italia, al terzo c’è la Corea del Sud che allo shoot off ha la meglio sulla Corea del Sud 135-135 (18-18*). Nell’individuale femminile la cinese Zhang batte Asia Pellizzari nella finale per l’oro, mentre il bronzo va al collo dell’altra cinese Chen dopo il 130-118 sulla coreana Kim. Tra gli uomini il nuovo campione del mondo è l’australiano Davis grazie al 131-127 sul turco Hekimoglu, bronzo al padrone di casa Drahoninsky con il 133-132 sul cinese Zhang.

Nell’arco olimpico open femminile la classifica vede al primo posto la Cina, al secondo l’Italia e al terzo la Turchia che regola la Mongolia 5-4 (15-6) allo shoot off nella finale per il bronzo. Tra gli uomini successo per la Turchia nella finalissima con la Cina per 5-3, bronzo all’Iran con il 6-0 sulla Mongolia.

Nel mixed team ancora un titolo per la Cina dopo la vittoria sull’Italia, sul terzo gradino del podio sale il Giappone che regola solo allo shoot off 5-4 (19-15) l’Iran.

Arriva dalla Cina la nuova campionessa mondiale, Wu batte la polacca Brandtlova all’ultimo atto 6-4, il bronzo va ancora alla cinese Wu grazie al 6-0 sull’iraniana Rahimi Ghahderijani.

Le ultime finali in ordine di tempo sono state quelle dell’olimpico maschile individuale con il successo dello statunitense Mather sull’ucraino Tsymbalik. Bronzo all’iraniano Arab Ameri con il 6-0 sul francese Toucoullet.

Gli azzurri festeggiano i 6 pass olimpici

I RISULTATI DELLE FINALI DEGLI AZZURRI

Sabato 23 luglio

10,22 Oro Visually Impaired 1: Panariello-Newsbery 6-0

11,52 Oro Visually Impaired 2/3: Piran-Prowse 2-6

17,17 Oro compound open maschile: Bonacina-Macqueen 141-139

Domenica 24 luglio

09,00 Oro Squadre W1 femminile: Italia-Cina 122-144

09,28 Bronzo Squadre W1 maschile: Italia-Repubblica Ceca 133-139

10,36 Oro Mixed Team W1: Italia-Repubblica Ceca 133-145

11,19 Oro W1 femminile: Pellizzari-Zhang 124-132

14,00 Oro Squadre olimpico open femminile: Italia-Cina 4-5 (15-17)

15,56 Oro Mixed Team olimpico open: Italia-Cina 1-5

