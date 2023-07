Bettona Crossing, ecco il programma ufficiale

Bettona Crossing è sempre più un Evento internazionale, un grande evento sportivo in forte spinta e crescita, ormai entrato a far parte del calendario ideale di tanti runner in Italia e nel mondo. La gara del 23 settembre si articolerà su due distanze: 20 km (870 metri di dislivello positivo) e 50 km (1.960 D+), con partenza e arrivo nel cuore di Bettona, uno splendido Borgo Etrusco in Umbria, a due passi da Perugia ed Assisi.

Una giornata che celebrerà la naturale attitudine del nostro territorio alla pratica sportiva all’aria aperta. Un evento che si è trasformato in un “modello” di marketing territoriale per l’Umbria proprio per l’opportunità di legarsi ad un progetto unico nel suo genere, in virtù dei forti valori che lo caratterizzano: pratica sportiva, sostenibilità ambientale, salute, alimentazione di qualità ed integrazione sportiva, responsabilità sociale.

Un progetto ambizioso con tante iniziative: branding e setting di qualità, test prodotto, sinergie tra Aziende, relazioni strategiche con la community della mountain bike, del running e del trekking, online e offline. Un momento dove appassionati, amministrazioni ed aziende sono insieme per condividere gli stessi ideali e… get inspired.

Coniugare la passione per la corsa con la bellezza e la storia millenaria dei nostri luoghi. Bettona, nel cuore verde d’Italia, Sabato 23 Settembre, per il decimo anno indosserà le scarpe da trail e con lei le centinaia di runner, provenienti da tutta Italia ma anche da Spagna, Stati Uniti, Svezia, Australia, Ungheria e Portogallo, che celebreranno la loro passione per la pratica sportiva.

Oltre 15 milioni di persone in Italia vanno in bicicletta, corrono camminano e frequentano palestre e centri di attività sportiva o seguono programmi on-line che abbinano movimento e sana alimentazione: famiglie attive, runners, bikers, amanti dell’outdoor e del trekking, persone attente alla sostenibilità e quindi alla propria salute e che condividono i nostri valori che sono gli stessi dell’Evento:

I. Salute e benessere

II. Sostenibilità ambientale

III. Responsabilità sociale

IV. Cultura del paesaggio e delle tradizioni

V. Turismo attivo

VI. Socializzazione

Un intero fine settimana, quello di Bettona, all’insegna della qualità della vita, per gente attiva, nel pieno rispetto della natura circostante: locations preziose hanno esaltato la pratica sportiva, accessibile a tutti, per un’esperienza completa grazie alle strutture, alle infinite sinergie che regala Bettona e l’Umbria con il proprio magnifico territorio.

“Vogliamo – commenta Luca Brustenghi, organizzatore – attraverso lo sport comunicare al mondo che la nostra Regione, oltre ad essere una delle più belle al mondo, con i suoi borghi etruschi, i suoi musei, la sua natura incontaminata e le sue eccellenze enogastronomiche è una fantastica palestra a cielo aperto; una rete infinita di sentieri fra loro collegati, un paradiso per i milioni di appassionati nel mondo del trail running”.

Completeranno il programma del fine settimana, l’Etruscan Extreme di Mountain Bike, classica della Mtb su tre distanze, 30, 50 e 65 Km, un trekking di 10 Km, un convegno su sport, eventi e sostenibilità, un’area dedicata al recupero muscolare, in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia, un’area screening gratuita per il diabete, aperta a tutti, in collaborazione con Lions Club Perugia, percorsi storici, artistici ed eno-gastronomici, l’Hospitality Village per tutti i “finishers” curato da Cucinare Catering Eventi ed un Pasta Party curato dalla Pro Loco Bettona con protagoniste le eccellenze del nostro territorio, un vero e proprio “terzo tempo”.

L’Evento dal 2022 è ritenuto strategico dalla Regione Umbria, ed è stato organizzato in piena sinergia con le Istituzioni locali. Sviluppumbria ha sostenuto l’Evento con attività di promozione e comunicazione e si è occupata per l’Evento della copertura video e foto con un service dedicato. Anche Federfarma Umbria è al fianco dell’organizzazione, così come Umbria Si, il tour operator ufficiale che offre offerte e pacchetti turistici, Umbria & Bike, la Federazione Italiana di Atletica Leggera, la IUTA, ITRA e la Proloco Bettona.

Stiamo promovendo l’evento con determinazione e passione nell’ambiente di riferimento del running italiano ed internazionale. Abbiamo coinvolto media locali e nazionali (SkySport, Corriere dello Sport, Tuttosport, Runner’s World, Spirito Trail, Umbria TV, Umbria 24) e stiamo partecipando ad eventi e fiere. Sono oltre 15.000 i contatti dei social media dell’Evento e possiamo contare su una mailing list di oltre 10.000 contatti selezionati, in Italia e nel mondo, che hanno partecipato nel corso degli anni agli eventi Umbria Crossing.

Il sito ufficiale UmbriaCrossing.com è tra i dieci siti più impartenti del Running italiano. Un ufficio stampa professionale ed esperto ha completato l’attività di comunicazione.

Le prospettive di crescita sono importanti, grazie anche alla spinta di tutti i media e delle istituzioni scientifiche mondiali a far muovere le persone per il miglioramento della qualità della vita e per evitare così l’insorgere di tante malattie.

Ed in questo Bettona è in prima linea, con un Evento dal format innovativo, attuale e di grande valore sociale, dedicato anche alla parte di cittadinanza attiva.

Infine per celebrare il X Anniversario di Bettona in Shape, Bettona Crossing e Bettona Etruscan Mtb presentano XBETTONA, la Combinata: 20Km Trail + 30Km mtb: la somma dei due tempi determina la classifica ed il titolo di Re e Regina del bosco.

