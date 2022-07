F1: errore di Leclerc al 17° giro . Il Gran Premio di Francia lo vince Max Verstappen: Ottima prova di Carlos Sainz quinto

Partito in pole in testa fino al 17° giro, il pilota monegasco commette un errore , esce di pista costretto al ritiro. Vittoria di Max Vetsappen (Red Bull) ,sul podio le due Mercedes di Hamilton e Russel. (foto : Verstappen ntervistato

Pomeriggio più che sfortunato per Charles Leclerc , al 17° giro, numero uguale alle pole position ottenute incarriera. Il pilota della Ferrari, per un suo banale errore esce di pista e va a sbattere contro le barriere. Il tentativo di inserire la retromarcia per ripartire e rientrare ai box non va a buon fine , costretto quindi al ritiro quando era in testa al Gran premio.

Alla fine il Gran Prenio di Francia lo vince Max Versteppen , davanti ad un ritrovato e combattivo Lewis Hamilton ( 300 Gran Premi per il pilota britannico) , terzo Geroge Russel.

In quarta posizione Sergio Perez (Red Bull), bella lotta negli ultimi giri con la mercedes di Russel.

Grande gara queola disputata da Carlos sainz: partito in 19° posizione si è classificato al 5° posto , con una penalità di 5 second – scontata al secondo pit-stop – per aver danneggiato all’uscita della pit-lane la Williams di Latifi. Prossimo Gran Premio , Domenica prossima in Ungheria.

Così all’arrivo sotto la bandiera a scacchi

Lewis Hamilton

Geroge Russel

Classifica Piloti F1

Pos Pilota Team Punti 1 Verstappen M. Red Bull 233 2 Leclerc C. Ferrari 170 3 Perez S. Red Bull 163 4 Sainz C. Ferrari 144 5 Russell G. Mercedes 143 6 Hamilton L. Mercedes 127 7 Norris L. McLaren 70 8 Ocon E. Alpine 56 9 Bottas V. Alfa Romeo Racing 46 10 Alonso F. Alpine 37 11 Magnussen K. Haas 22 12 Ricciardo D. McLaren 19 13 Gasly P. Alphatauri 16 14 Vettel S. Aston Martin 15 15 Schumacher M. Haas 12 16 Tsunoda Y. Alphatauri 11 17 Zhou G. Alfa Romeo Racing 5 18 Stroll L. Aston Martin 4 19 Albon A. Williams 3 20 Hulkenberg N. Aston Martin 0 21 Latifi N. Williams 0

Classifica Team F1

Pos Team Punti 1 Red Bull 396 2 Ferrari 314 3 Mercedes 270 4 Alpine 93 5 McLaren 89 6 Alfa Romeo Racing 51 7 Haas 34 8 Alphatauri 27 9 Aston Martin 19 10 Williams 3