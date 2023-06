Giornata nera per Jannik Sinner costretto al ritiro nei quarti di finale del torneo di Halle contro Alexander Bublik. L’altoatesino dà forfait sul 7-5, 2-0, dopo cinquantadue minuti, per via di un problema alla gamba. Nei quarti di finale dell’Atp di Londra invece Lorenzo Musetti viene eliminato da Holger Rune. Il danese vince 2-0, con il punteggio di 6-4, 7-5 in un’ora e cinquantadue minuti di gioco.

