MotoGp , Sprint Race Gp d’Olanda. Vince Bezzecchi davanti a Bagnaia

MotoGP Gp Olanda Assen Sprint Race – Marco Bezzecchi ha vinto la Sprint Race del Gran Premio d’Olanda classe MotoGP, ottavo appuntamento del Motomondiale

Il pilota del Team Mooney VR46 Racing Team ha superato Bagnaia a metà gara , e da lì in poi ha condotto in testa la Spirint Race fino al traguardo.

Al via Bezzecchi ha ceduto la testa della corsa a ‘Peccio Bagnaia’. Bella la lotta per la terza posizione tra Brad Binder e Fabio Quartararo. Al traguardo Binder riempie la terza casella, ma una penalità per “track-limit” di 3 secondi ha dato il terzo gradino del podio a Fabio Quartararo (Yamaha), che torna sul podio dopo un lungo digiuno e la quarta posizione all’Aprilia di Aleix Espargarò.

Binder retrocede così al quinto posto, davanti alla Ducati Pramac di Jorge Martin, alla seconda Aprilia, quella di Maverick Vinales.

Gara da dimenticare per Marc Marquez, 17esimo a quasi 20 secondi dalla vetta, esattamente 19.916.

In Campionato Bagnaia allunga portandosi a 169 punti contro 148 punti di Jorge Martin e i 138 di Marco Bezzecchi.