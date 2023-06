Moto-3 Gp d’Olanda. Ad Assen Munuz conquista la pole

David Munoz, KTM BOE, ha conquistato la pole-position del Gran Premio d’Olanda classe Moto3, ottavo appuntamento del Motomondiale 2023.

Il pilota spagnolo ha ottenuto il tempo di 1:41.181,seconda piazza per Joel Kelso su CFMoto (+0.291s) , terozo i Riccardo Rossi, Honda SIC5 Squadra Corse (+0.329s). Per Munoz è la prima pole in carriera

Glo italiani: decimo Romano Fenati che in sella alla Honda Snipers aprirà la quarta fila dove troviamo anche Josè Antonio Rueda su KTM Red Bull Ajo e Andrea Migno (KTM CIP). Matteo Bertelle (Honda Snipers) 16esimo e Filippo Farioli (KTM Tech 3) 21esimo. Qualifiche da dimenticare per il leader della classifica iridata Daniel Holgado (KTM Tech 3) che partirà ultimo dopo aver mancato il passaggio in Q2 a causa di un “track limit” avvenuto in Q1.

Moto3 Qualifica 2 Assen – GP Olanda – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 44 David Munoz Ktm Boe Motorsports 1:41.181 2 66 Joel Kelso Cfmoto Cfmoto Racing Pruestelgp 1:41.472 0.291 3 54 Riccardo Rossi Honda Sic58 Squadra Corse 1:41.510 0.329 4 71 Ayumu Sasaki Husqvarna Liqui Moly Husqvarna Intact Gp 1:41.512 0.331 5 53 Deniz Oncu Ktm Red Bull Ktm Ajo 1:41.520 0.339 6 82 Stefano Nepa Ktm Angeluss Mta Team 1:41.578 0.397 7 27 Kaito Toba Honda Sic58 Squadra Corse 1:41.602 0.421 8 5 Jaume Masia Honda Leopard Racing 1:41.741 0.560 9 95 Collin Veijer Husqvarna Liqui Moly Husqvarna Intact Gp 1:41.758 0.577 10 55 Romano Fenati Honda Rivacold Snipers Team 1:41.762 0.581 11 99 Jose Antonio Rueda Ktm Red Bull Ktm Ajo 1:41.801 0.620 12 16 Andrea Migno Ktm Cip Green Power 1:41.977 0.796 13 19 Scott Ogden Honda Visiontrack Racing Team 1:42.080 0.899 14 38 David Salvador Ktm Cip Green Power 1:42.215 1.034 15 31 Adrian Fernandez Honda Leopard Racing 1:42.405 1.224 16 18 Matteo Bertelle Honda Rivacold Snipers Team 1:42.486 1.305 17 80 David Alonso Gasgas Valresa Gasgas Aspar M3 1:42.753 1.572