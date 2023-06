Moto-2 Gp d’Olanda, qualifiche. Pole di Lopez

Alonso Lopez conquista la pole position del Gran Premio d’Olanda classe Moto2

Il pilota del Team BetaTools Spedup ha battuto per soli 9 millesimi Jake Dixon (Team Aspar) Per Lopez terza pole in Moto2 e settima prima fila, una fila dove c’è anche un ritrovato Ai Ogura (Team Asia), che nelle FP3 aveva fatto centrare un crono più veloce della pole, 1:36.000.

Qualifiche difficili per il leader del Campionato Tony Arbolino, che ha chiuso decimo a quasi mezzo secondo dalla vetta.

moto2 Qualifica 2 Assen – GP Olanda – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 21 Alonso Lopez Boscoscuro Beta Tools Speedup 1:36.247 2 96 Jake Dixon Kalex Inde Gasgas Aspar Team 1:36.256 0.009 3 79 Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia 1:36.301 0.054 4 54 Fermin Aldeguer Boscoscuro Beta Tools Speedup 1:36.481 0.234 5 22 Sam Lowes Kalex Elf Marc Vds Racing Team 1:36.528 0.281 6 37 Pedro Acosta Kalex Red Bull Ktm Ajo 1:36.560 0.313 7 35 Somkiat Chantra Kalex Idemitsu Honda Team Asia 1:36.564 0.317 8 75 Albert Arenas Kalex Red Bull Ktm Ajo 1:36.603 0.356 9 13 Celestino Vietti Kalex Fantic Racing 1:36.663 0.416 10 14 Tony Arbolino Kalex Elf Marc Vds Racing Team 1:36.738 0.491 11 40 Aron Canet Kalex Pons Wegow Los40 1:36.763 0.516 12 18 Manuel Gonzalez Kalex Correos Prepago Yamaha Vr46 Mastercamp 1:36.827 0.580 13 12 Filip Salac Kalex Qjmotor Gresini Moto2 1:36.850 0.603 14 16 Joe Roberts Kalex Italtrans Racing Team 1:37.045 0.798 15 15 Darryn Binder Kalex Liqui Moly Husqvarna Intact Gp 1:37.133 0.886 16 7 Barry Baltus Kalex Fieten Olie Racing Gp 1:37.136 0.889 17 11 Sergio Garcia Kalex Pons Wegow Los40 1:37.512 1.265 18