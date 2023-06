Finale scudetto: Olimpia batte la Virtus e e si aggiudica il 30° titolo

L‘Olimpia Milano è Campione d’Italia 2022/23.

La squadra di Ettore Messina batte la Virtus Bologna in gara-7 con il punteggio di 67-55 e fetseggia la conquista del 30esimo scudetto della sua storia.

Prono tempo senza una piega l’Armani chiude (38-29). la Virtus tenta una reazione , cvon i ragazzi di Messina che resistono bene . Ottima la prestazione do Gigi Datome, che nel momento decisivo della stagione regala una prestazione da 16 punti totali. Non sono bastati i 13 punti di Shengelia per la squadra di Scariolo.