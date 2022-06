Serie A – Calciomercato – il Tabellone

Continua la Sessione Estiva Calciomercato Serie A 2022/23. Ecco il Tabellone aggiornato di tutti i i nuovi arrivi e partenze

ATALANTA

ACQUISTI

Colley (a, Spezia, fp)

Kovalenko (c, Spezia, fp)

Latte Lath (a, Spal, fp)

Carnesecchi (p, Cremonese, fp)

Okoli (d, Cremonese, fp)

Lovato (d, Cagliari, fp)

Piccoli (a, Genoa, fp)

Lammers (a, Eintracht, fp)

Ruggeri (d, Salernitana, fp)

Zortea (d, Salernitana, fp)

Sutalo (d, Verona, fp)

Gollini (p, Tottenham. fp)

CESSIONI

Pezzella (d, Parma, fp)

Sutalo (d, Dinamo Zagabria)



f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito



BOLOGNA

ACQUISTI

Falletti (c, Ternana, fp)

Okwonkwo (a, Cittadella, fp)

Van Hoojdonk (a, Heerenveen, fp)

Denswil (d, Trabzonspor, fp)

CESSIONI

Rojas (c, Crotone, fp)

Viola (c, fc)



f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito



CREMONESE

ACQUISTI

Vasquez (d, Genoa)

CESSIONI

Carnesecchi (p, Atalanta, fp)

Okoli (d, Atalanta, fp)

Sernicola (d, Sassuolo, fp)

Gaetano (c, Napoli, fp)

Casasola (d, Lazio, fp)

Fagioli (c, Juve, fp)

Zanimacchia (c, Juve, fp)



f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito



EMPOLI

ACQUISTI

CESSIONI

Marchizza (d, Sassuolo, fp)

Benassi (c, Fiorentina, fp)

Zurkowski (c, Fiorentina, fp)

Vicario (p, Cagliari, fp)

Pinamonti (a, Inter, fp)

Verre (c, Samp, fp)

Cutrone (a, Wolves, fp)



f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito



FIORENTINA

ACQUISTI

Benassi (c, Empoli, fp)

Zurkowski (c, Empoli, fp)

Kouame (a, Anderlecht, fp)

Ranieri (d, Salernitana, fp)

Pulgar (c, Galatasaray, fp)

CESSIONI

Odriozola (d, Real Madrid, fp)

Piatek (a, Hertha Berlino, fp)

Torreira (c, Arsenal, fp)



f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito



INTER

ACQUISTI

Onana (p, Ajax, svincolato)

Sensi (c, Sampdoria, fp)

Stankovic (p, Volendam, fp)

Oristanio (c, Volendam, fp)

Vanheusden (d, Genoa, fp)

Salcedo (a, Spezia, fp)

Agoume (c, Brest, fp)

Satriano (a, Brest, fp)

Dalbert (d, Cagliari, fp)

Lazaro (c, Benfica, fp)

Se. Esposito (a, Basilea, fp)

Pinamonti (a, Empoli, fp)

Pirola (d, Monza, fp)

Brazao (p, Cruzeiro, fp)

CESSIONI

Ranocchia (d, Monza, fc)

Perisic (c, Tottenham, fc)



f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito



JUVENTUS

ACQUISTI

Gatti (d, Frosinone, fp)

Fagioli (c, Cremonese, fp)

Zanimacchia (c, Cremonese, fp)

Pjaca (a, Torino, fp)

Frabotta (d, Verona, fp)

Kastanos (c, Salernitana, fp)

Delli Carri (d, Salernitana, fp)

Dragusin (d, Salernitana, fp)

Clemenza (c, Pescara, fp)

Ihattaren (c, Ajax, fp)

Olivieri (a, Perugia, fp)

Vrioni (a, Wsg Tirol, fp)

Ramsey (c, Rangers, fp)

CESSIONI

Chiellini (d, fc)

Dybala (a, fc)

Morata (a, fp)

Beruatto (d, Pisa)



f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito



LAZIO

ACQUISTI

Marcos Antonio (c, Shakhtar)

D. Anderson (c, Zwolle, fp)

Casasola (d, Monza, fp)

Cicerelli (c, Frosinone, fp)

Kiyine (c, Venezia, fp)

Escalante (c, Alaves, fp)

Muriqi (a, Valencia, fp)

Durmisi (d, Sparta Rotterdam, fp)

J. Lukaku (d, Vicenza, fp)

Adekanye (a, Crotone, fp)

CESSIONI

Strakosha (p, svincolato)

Lucas Leiva (c, svincolato)



f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito



LECCE

ACQUISTI

Frabotta (d, Juventus)

Ceesay (a, Zurigo)

Vera (d, America Calì, fp)

Brancolini (p, Fiorentina)

CESSIONI

Barreca (d, Monaco, fp)

Plizzari (p, Milan, fp)

Faragò (d, Cagliari, fp)





MILAN

ACQUISTI

Adli (c, Bordeaux, fp)

Plizzari (p, Lecce, fp)

Caldara (d, Venezia, fp)

Pobega (c, Torino, fp)

Colombo (a, Spal, fp)

Brescianini (d, Monza, fp)

CESSIONI

Kessié (c, Barcellona, fc)

Messias (a, Crotone, fp)

Florenzi (d, Roma, fp)



f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito



MONZA

ACQUISTI

Ranocchia (d, Inter)

Anastasio (d, Pordenone, fp)

Diaw (a, Vicenza, fp)

Maric (a, Crotone, fp)

Bellusci (d, Ascoli, fp)

CESSIONI

Pirola (d, Inter, fp)

Antov (d, Cska Sofia, p)

Brescianini (d, Milan, fp)

Favilli (a, Genoa, fp)



f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito



NAPOLI

ACQUISTI

Olivera (d, Getafe)

Kvaratskhelia (a, Dinamo Batumi)

Gaetano (c, Cremonese, fp)

Contini (p, Vicenza, fp)

Zerbin (a, Frosinone, fp)

CESSIONI

Insigne (a, Toronto, fc)

Tuanzebe (d, Manchester United, fp)

Malcuit (d, svincolato)

Ghoulam (d, svincolato)



f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito



ROMA

ACQUISTI

Matic (c, svincolato)

Kluivert (a, Nizza, fp)

Villar (c, Getafe, fp)

Reynolds (d, Kortrijk, fp)

Ciervo (a, Sassuolo, fp)

Florenzi (d, Roma, fp)

CESSIONI

Fuzato (p, UD Ibiza)

Maitland-Niles (d, Arsenal, fp)

Oliveira (c, Porto, fp)

Santon (d, svincolato)

Reynolds (d, Westerlo)



f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito



SALERNITANA

ACQUISTI

Micai (p, Reggina, fp)

Mantovani (d, Alessandria, fp)

Cavion (c, Vicenza, fp)

Simy (a, Parma, fp)

Bogdan (d, Ternana, fp)

CESSIONI

Ruggeri (d, Atalanta, fp)

Zortea (d, Atalanta, fp)

Ranieri (d, Fiorentina, fp)

Kastanos (c, Juventus, fp)

Delli Carri (d, Juventus, fp)

Bonazzoli (a, Sampdoria, fp)

Mousset (a, Sheffield United, fp)

Verdi (a, Torino, fp)



f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito



SAMPDORIA

ACQUISTI

Bonazzoli (a, Salernitana, fp)

Murillo (d, Celta Vigo, fp)

Leris (c, Brescia, fp)

De Luca (a, Perugia, fp)

La Gumina (a, Como, fp)

Depaoli (d, Verona, fp)

Torregrossa (a, Pisa, fp)

Verre (c, Empoli, fp)

Sabiri (c, Ascoli)

CESSIONI

Rincon (c, svincolato)

Sensi (c, Inter, fp)

Supryaga (a, Dinamo Kiev, fp)

Giovinco (a, svincolato)



f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito



SASSUOLO

ACQUISTI

Agustín Álvarez (a, Penarol)

Moro (a, Padova)

Sernicola (d, Cremonese, fp)

Marchizza (d, Empoli, fp)

CESSIONI

Ciervo (a, Roma, fp)

Djuricic (c, svincolato)

Peluso (d, svincolato)

Magnanelli (c, fine carriera)





SPEZIA

ACQUISTI

Agudelo (a, Genoa)

Vignali (d, Como, fp)

Mraz (a, Slovan Bratislava, fp)

Holm (d, Sonderjyske)

Kornvig (c, Sonderjyske)

CESSIONI

Kovalenko (c, Atalanta, fp)

Colley (c, Atalanta, fp)

Bourabia (c, Sassuolo, fp)

Manaj (a, Barcellona, fp)





f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito



TORINO

ACQUISTI

Verdi (a, Salernitana, fp)

Segre (c, Perugia, fp)

Millico (a, Cosenza, fp)

CESSIONI

Warming (a, Darmstadt)

Pobega (c, Milan, fp)

Brekalo (a, Wolfsburg, fp)

Pjaca (a, Juventus, fp)

Pellegri (a, Milan, fp)

Ansaldi (c, svincolato)

Mandragora (c, Juventus)

Praet (c, Leicester)

Belotti (a, svincolato)



f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito



UDINESE

ACQUISTI

Buta (d, Braga)

Ebosele (a, Derby County)

Lovric (c, Lugano)

Bajic (c, Brescia, fp)

Vizeu (a, Yokohama, fp)

CESSIONI

Stryger Larsen (d, Trabzonspor)

Pussetto (a, Watford, fp)

Perez (d, Atletico Madrid, fp)

Pablo Marì (d, Arsenal, fp)



f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito



VERONA

ACQUISTI

Stepinski (a, Aris Limassol, fp)

Cetin (d, Kayserispor, fp)

Hernry (a, Venezia)

CESSIONI

Frabotta (d, Juventus, fp)

Depaoli (d, Sampdoria, fp)

Sutalo (d, Atalanta, fp)



f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito