Milan:le amichevoli estive

Tutto stabilito per i campioni d’Italia del Milan per le prossime amichevoli estive

Dopo la sfida nella Telekom Cup contro il Colonia del prossimo 16 luglio annunciata lo scorso mese, i Campioni d’Italia sono attesi da altre due sfide in giro per l’Europa. Sabato 23 luglio, i rossoneri voleranno in Ungheria, per sfidare i padroni di casa del Zalaegerszegi TE. La gara andrà in scena alla ZTE Arena di Zalaegerszeg, con fischio d’inizio previsto per le ore 18:00. A seguire, i rossoneri si trasferiranno in Austria tra il 24 e il 27 luglio, per alcuni giorni di allenamenti a Villach per poi volare in Francia. Domenica 31 luglio alle ore 18:00, infatti, il Milan affronterà l’Olympique Marsiglia allo stadio Velodrome. Le informazioni sui biglietti per le due amichevoli estive verranno comunicate sui canali del Milan nelle prossime settimane.