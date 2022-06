Lexus Golf Challenge 2022

Il Lexus Golf Challenge ha ufficialmente avuto inizio: il torneo Lexus di golf a tappe si svolgerà in diversi circoli esclusivi sparsi per tutto il territorio italiano.

Un torneo che mette in luce, ancora una volta, l’impegno e la passione di Lexus per l’eccellenza, anche nel mondo dello sport.

Ad accompagnare i partecipanti del torneo ci sarà Lexus NX 450h+, il primo ibrido elettrico plug-in di Lexus, nuovo punto di riferimento nel segmento per la sua combinazione di potenza, efficienza e capacità di guida EV.



Il Lexus Golf Challenge ha ufficialmente avuto inizio: il 19 giugno si è tenuto, presso il Golf Club Torino La Mandria, il primo incontro del torneo Lexus di golf a tappe che si svolgerà in circoli esclusivi sul territorio italiano per tutta la durate dell’estate e che si concluderà in autunno, dopo 10 importanti ed emozionanti incontri, con la finale nazionale del circuito Lexus.

Un torneo che vuole sottolineare ancora una volta l’impegno e la passione di Lexus, brand premium del Gruppo Toyota, per l’eccellenza non solo nell’ambito dell’automotive ma anche nel mondo dello sport e delle discipline che mettono in luce la professionalità e il talento di chi le pratica.

Il golf non è uno sport estraneo a Lexus: infatti, nel 2019, il brand è stato main sponsor di un’altra importante competizione, il “Luxury Golf Trophy 2019” sancendo l’inizio di una collaborazione basata su valori affini e obiettivi comuni. La precisione, la visione human centric, la continua tensione verso la perfezione rendono Lexus e questa disciplina due sfere in grado di avvicinarsi e intersecarsi perfettamente per dar vita a nuove e rinnovate partnership.

Nel corso della manifestazione, Lexus darà la possibilità ai partecipanti di provare Lexus NX Plug-In Hybrid, primo ibrido elettrico plug-in che amplia la visione dell’elettrificazione di Lexus rappresentata dalla continua evoluzione del brand nel proporre la migliore tecnologia, prestazioni ai massimi livelli e garantire qualità ed eccellenza dei dettagli partendo dalla costante filosofia di Lexus di porre l’uomo al centro.

Lexus NX 450h+ è il modello di punta della nuova gamma NX; 309 CV con emissioni di CO2 combinate tra 22 e 25 g/km, autonomia di guida combinata EV fino a 98km nel ciclo urbano è un nuovo punto di riferimento nel segmento per la sua combinazione di potenza, efficienza e capacità di guida EV. La gamma elettrificata NX è disponibile anche nella versione NX 350h Premium Hybrid Lexus di quarta generazione da 244 CV con potenza e livelli di emissioni di CO 2 migliorate rispetto al sistema precedente.

Forte di queste caratteristiche, Lexus NX accompagnerà i partecipanti della competizione durante tutte le dieci tappe del torneo e sarà la protagonista di numerosi test drive pensati appositamente per regalare momenti indimenticabili e far toccare con mano le caratteristiche del brand.

Se da un lato, i professionisti del mondo del golf si allenano costantemente per ricercare e raggiungere la precisione di ogni singolo colpo e di ogni swing, dall’altro, Lexus si fa portavoce di una filosofia dove il design diventa funzionale per la creazione di un’esperienza di guida che tende alla perfezione. Questa aspirazione si concretizza, ad esempio, nell’opera dei maestri artigiani Takumi che mettono a disposizione la loro maestria artigianale e le loro conoscenze forgiate negli anni per offrire una user experience senza precedenti.

Silenzio, precisione, fermezza e professionalità sono solo alcuni degli elementi che accomunano Lexus e questa disciplina, uniti, anche quest’anno, in un progetto di partnership d’eccezione.

***

Di seguito gli incontri del Lexus Golf Challenge:

GOLF CLUB TORINO LA MANDRIA

19 giugno 2022

GOLF CLUB CROARA PIACENZA

26 giugno 2022

GOLF CLUB PARCO DE MEDICI ROMA

9 luglio 2022

GOLF CLUB MODENA

10 luglio 2022

GOLF CLUB CERVIA

16 luglio 2022

GOLF DEGLI ULIVI SANREMO

10 settembre 2022

GOLF CLUB COSMOPOLITAN PISA

24 settembre 2022

GOLF CLUB MILANO MOLINETTO

1° ottobre 2022

GOLF CLUB CARIMATE (CO)

2 ottobre 2022

GOLF CLUB IL PAVONIERE PRATO

23 ottobre 2022

FINALE NAZIONALE

Data da definire