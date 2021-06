Uefa Euro 2020: Portogallo-Francia 2-2. Entrambe agli ottavi

Euro 2020: Portogallo-Francia 2-2, doppiette per Ronaldo e Benzema. A Budapest il pubblico non si annoia. I francesi trovano la Svizzera agli ottavi, i portoghesi il Belgio

Nell’ultima giornata del gruppo F, Francia-Portogallo finisce 2-2 ed entrambe vanno agli ottavi: i francesi con la Svizzera, il Belgio per i portoghesi. Ronaldo e Benzema primi attori della sfida ex compagni nel Real Madrid entrambi a segno con una doppietta. CR7 apre le marcature su calcio di rigore (31’) ,il francese pareggia anche lui su penalty (47′), contestatissimo dai portoghesi. A inizio ripresa Benzema servito da un’ispirato Pogba fa 2-1, al 60′ Ronaldo si procura un altro calcio di rigore (tocco con la mano di Kimpembe lo stesso juventino trasforma per il 2-2 finale.

IL TABELLINO

PORTOGALLO-FRANCIA 2-2

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio ; Semedo (34′ st Dalot), Pepe , Ruben Dias , Guerreiro ; Danilo (1′ st Palhinha ), Moutinho (28′ st Ruben Neves ), Sanches (42′ st Sergio Oliveira ); Bernardo Silva (27′ st Bruno Fernandes ), Diogo Jota , Ronaldo . A disp.: Lopes, Rui Silva, Fonte, André Silva, William Carvalho, Rafa Silva, Joao Felix. All.: Santos

Francia (4-2-3-1): Lloris ; Koundé , Varane , Kimpembe , Hernandez (1′ st Digne sv – ‘ st Rabiot ); Pogba 7, Kanté , Tolisso (21′ st Coman ); Griezmann (42’ st Sissoko ), Mbappé , Benzema. A disp.: Mandanda, Maignan, Pavard, Lenglet, Lemar, Giroud, Rabiot, Zouma, Ben Yedder. All.: Deschamps

Arbitro:

Marcatori: 31′ rig. e 15′ st rig. Ronaldo (P), 47′ pt rig. e 2′ st Benzema (F)

Ammoniti: Lloris (F), Hernandez (F), Griezmann (F), Kimpembe (F)