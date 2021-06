Uefa Euro 2020: Il tabellone ottavi di finale

Italia, Belgio, Olanda, Inghilterra, Svezia e Francia si sono qualificate come prime dei rispettivi gironi.

Galles, Danimarca, Austria, Croazia, Spagna e Germania hanno superato il turno come seconde classificate. A staccare il pass degli ottavi come le quattro migliori terze sono Svizzera, Repubblica Ceca, Ucraina e Portogallo. Gli ottavi di finale sono in programma da sabato 26 giugno a martedì 29 giugno.

Ecco il tabellone degli ottavi:



Belgio-Portogallo (domenica 27/6 ore 21 a Siviglia)

Italia-Austria (sabato 26/6 ore 21 a Londra)

Francia-Svizzera (lunedì 28/6 ore 21 a Bucarest)

Croazia-Spagna (lunedì 28/6 ore 18 a Copenaghen)



Svezia-Ucraina (martedì 29/6 ore 21 a Glasgow)

Inghilterra-Germania (martedì 29/6 ore 18 a Londra)



Olanda-Repubblica Ceca (domenica 27/6 ore 18 a Budapest)

Galles-Danimarca (sabato 26/6 ore 18 ad Amsterdam)