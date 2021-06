Uefa Euro 2020: Germania-Ungheria 2-2

Ungheria due volte in vantaggio con Szalai e Schafer, sogna il passaggio agli ottavi . La Gewrmania non mola , prima pareggia con Havertz , e all’84’ Goretzka regala il secondo posto ai tedeschi: sfideranno l’Inghilterra agli ottavi

Tante emozioni tra Germania e rep. Ceca ultimo mach della fase a gironi di Euro 2020. I tedeschi pareggiano 2-2 contro l’Ungheria e si guadagnano l’accesso agli ottavi di finale, all’ultimo assalto. La nazionale ‘Magiara’ allenata da Rossi , sfiora il colpaccio fino all’84’ in vantaggio.

A Monaco di Baviera, i tedeschi rispondono due volte allo svantaggio firmato da Szalai (11′) e da Schafer (68′): Havertz (66′) e Goretzka (84′) salvano la formazione di Löw, che chiude seconda nel gruppo F ed ora affronterà l’Inghilterra.

IL TABELLINO

GERMANIA-UNGHERIA 2-2

Germania (3-4-3): Neuer ; Ginter (37′ st Volland ), Hummels , Rudiger ; Kimmich , Gundogan (13′ st Goretzka ), Kroos , Gosens (37′ st Musiala ); Havertz (22′ st Werner ), Sané , Gnabry (23′ st Müller ). A disp.: Leno, Trapp, Halstenberg, Süle, Neuhaus, Can, Koch. All. Löw

Ungheria (5-3-2): Gulacsi ; Nego , Botka , Orban , At. Szalai , Fiola (43′ st Nikolic ); Kleinheisler (43′ st Lovrencsics ), Nagy , Schafer ; Ad. Szalai (37′ st K. Varga ), Sallai (30′ st Schon ). A disp.: Dibusz, Bogdan, Lang, Kecskes, Holender, R. Varga, Siger, Bolla. All.: Rossi

Arbitro: Karasev (Russia)

Marcatori: 11′ Szalai (U), 21′ st Havertz (G), 23′ st Schafer (U), 39′ st Goretzka (G)

Ammoniti: Botka (U), Gundogan (G), Sané (G), Szalai (U), Fiola (U)