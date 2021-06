Centro Nomad , nel contesto della stupenda Valnerina

Il centro Nomad si trova in un contesto meraviglioso inserito nella Valnerina, splendida cornice nel verde dove le persone si dirigono per visitarlo e rimanere incantati dalle sue bellezze.

Vogliamo ritemprare il nostro fisico e la nostra mente non bisogna fare altro che dirigerci in questo centro. Sovrasta il paese di Vallonera Borgo Umbro Storico che fa da cornice. Nella nostra discesa immersi in un incantevole panorama fa da sipario le semplici cascate dove si propone la nostra arrampicata sportiva strutturata in base ad ogni tipo di esigenza. Il Nera la da padrone le sue acque antiche ci cullano e nello stesso tempo ci procurano adrenalina e forti emozioni. Il fiume Corno entra nel letto del Nera dalla gola di Biselli.

I nostri partecipanti possono arrivare al livello 3.

Proponiamo canyoning Rafting Quod rafting, sport divertenti per rendere speciale la vostra giornata.

Si propone anche la nostra arrampicata sportiva con il quadro delle cascate

Tutto va sicuramente visto e vissuto non mancate vi aspettiamo

Rafting Nomad, 06040 Vallo di Nera Perugia. 3348581414.