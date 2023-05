IFL: sfida avvincente in chiave playoff!

Turno infrasettimanale per Frogs Legnano e Stainless Steel Warriors Emilia, che questa sera, alle 20.00, recupereranno la partita di Week 11 rinviata per impraticabilità del campo. Con 3 squadre appaiate al quinto posto, la corsa ai Playoff si fa avvincente come non mai.

Questa sera, alle 20.00, al C.S. Comunale di Valsamoggia (BO) e in diretta su Eleven Sports, gli Stainless Steel Warriors Emilia affronteranno i Frogs Legnano nel recupero dell’undicesima giornata del Campionato di Prima Divisione (IFL). Un turno infrasettimanale inconsueto e decisamente impegnativo per entrambi i team, reduci dalle faticose trasferte di Ancona e Roma e da altrettante sconfitte. La posta in gioco, però, almeno per i Frogs, è decisamente alta perché in palio c’è un posto ai Playoff, obiettivo che pareva impossibile ad inizio stagione ma che ora, con una vittoria, si concretizzerebbe ai danni di una delle altre due contendenti, Skorpions Varese e Ducks Lazio.

Però…c’è un però. Perché se è vero che gli emiliani sono ancora bloccati, a due partite dal termine della stagione regolare, sullo 0-6 in classifica, quanto visto contro Ancona sommato al fatto che i lombardi hanno perso domenica la loro pedina più importante, il fortissimo QB americano Eystin Salum, vittima di un infortunio alla spalla che probabilmente ha messo la parola fine alla sua bellissima stagione, rende il risultato di questa partita molto incerto. Giocare di mercoledì sera non è facile per nessuno, men che meno per atleti non professionisti che, oltre a pensare a recuperare fisicamente devono anche fare i conti con il lavoro e sarà molto difficile riuscire a vedere in gara queste due squadre a roster completi. La complessità del calendario di questa IFL, tuttavia, in un momento della stagione in cui l’organizzazione di trasferte e partite in casa è già complicata dall’incognita di una classifica mai come quest’anno aperta, ha imposto la rigida applicazione del regolamento e la necessità, per entrambi i team, di adattarsi.

Il match di questa sera, inoltre, sarà impreziosito dalla bella iniziativa dei padroni di casa che hanno deciso di devolvere l’intero ricavato della biglietteria delle ultime due gare stagionali alla Regione Emilia Romagna, a supporto delle vittime della tragica alluvione che ha devastato il territorio. Presso il CS di Valsamoggia, oggi si raccoglieranno anche generi di prima necessità per bambini e adulti, da destinare all’Associazione Don Milani di Cesena, perché li distribuisca in Romagna.

La partita sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports, con la consueta possibilità di seguire i risultati LIVE sulla web app federale GAMEDAY: https://gameday.fidaf.org/