Finale Coppa Italia- Fiorentina-Inter , le probabili formazioni

Alo stadio ‘Olimpico di Roma, ore 21.00 Fiorentina e Inter finale Coppa Italia

Le ultime

Quì Fiorentina: Dopo il tournover con il Torino Vincenzo Italiano è pronto a rilanciare diversi titolari dal primo minuto Cabral al centro del tridente viola, da scegliere chi affiancherà in attacco il brasiliano , uno tra Ikoné Sottil e Nico Gonzalez . Amrabat agirà in cabina di regia, Mandragora e Castrovilli sono in ballottaggio per affiancarlo. In difesa Igor con Martinez Quarta e Ranieri pronti a subentrargli.

Quì Inter: Simone Inzaghi non potrà contare su Mkhitaryan, pronti Barella, Brozovic e Calhanoglu a metà campo. In attacco la coppia Dzeko – Lautaro Martinez con l’incognita Lukakau che potrebbe fare coppia con l’argentino.

Dimarco presidierà la corsia di sinistra, con Dumfries regolarmente a destra. Acerbi riprenderà il proprio posto al centro della difesa, con Darmian e Bastoni lungo le corsie-

Le prpbabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Cabral. Allenatore: Vincenzo Italiano.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.