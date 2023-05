Ancora 2 ori e 2 argenti per l’Alfa Maserà

À

4 medaglie al Campionato di Insieme Silver FGI di ritmica . Foto: staff e ginnaste.

Si è svolta nei giorni 20 e 21 maggio a Montegrotto Terme la fase regionale del campionato di Insieme Silver FGI di ginnastica ritmica. Per l’Alfa Maserà sono scese in pedana al Palaberta 13 ginnaste, suddivise in due squadre e tre coppie: il format di gara prevede infatti l’esecuzione dell’esercizio da parte di due o più atlete che si esibiscono in un’unica coreografia con scambi di attrezzo e collaborazioni. Anche in quest’ultimo appuntamento federale prima della fase nazionale “Ginnastica in Festa 2023 – Summer Edition”, le ginnaste allenate dalle tecniche Francesca Sette, Giada Bianzale, Sara Roman, Ilaria Vettore e Valeria Ruzzon hanno ben figurato guadagnando ben 4 medaglie.

La squadra LD1 Open formata da Martina Coruzzi, Valentina Rossetto e Anna Sergiano conquista il secondo gradino del podio in una gara combattuta sui decimi di punto. Buona la performance anche delle 2012 Linda Ruvoletto e Melissa Zaggia che, all’esordio nella categoria LD2 Allieve, vincono la medaglia d’oro.

Non sono da meno le compagne Anna Baratto, Emma Bizzaro, Sandra Brunello e Ambra Murana che, sulle note di “Ballo, ballo” di Raffaella Carrà, vincono la gara Insieme LB1 Allieve.

Le alieve LB1

Secondo posto e qualche rammarico per l’oro mancato invece per la coppia formata da Alice Pegoraro e Marta Zorzi nella categoria LC2 Open. Infine, le giovanissime Evelin Cerna e Laura Rebeja chiudono la loro prima esperienza in coppia al quarto posto nell’Insieme LA2.

“Sicuramente non sposiamo la filosofia del “ti piace vincere facile!?” – il commento del presidente Alfa Maserà Simone Piva – “Dietro a queste medaglie c’è un reale percorso di crescita tecnica delle nostre ginnaste e delle nostre insegnanti e quindi, da buoni sportivi, siamo soddisfatti in primis per il lavoro fatto, oltre che, certamente, per i podi meritati in pedana”. —