Valle d’Intelvi sfortunato per Matteo Andreoli al debutto con la Citroen DS3 in configurazione N5

Un debutto, con un po’ di amaro in bocca, ma con la voglia di rifarsi il prima possibile per Matteo Andreoli, sicuro protagonista insieme a Marinella Bonaiti in occasione del rally della Valle d’Intelvi con la Citroen DS3 in configurazione N5.

Purtroppo un problema meccanico, ha costretto il portacolori di HP Sport al prematuro abbandono della gara. L’anticipata ed imprevista uscita di scena di Andreoli dalla gara comasca, ha comunque evidenziato un buon feeling da parte del driver con la nuova ed impegnativa vettura e, quanto prima sarà di nuovo in campo per una nuova sfida con il cronometro.