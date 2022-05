La prossima stagione Gabriele Cioffi non sarà più l’allenatore dell’Udinese. Lo ha comunicato ufficialmente il club friulano.

“Udinese Calcio comunica che Gabriele Cioffi non rinnoverà il contratto in scadenza al 30 giugno 2022 – si legge in una nota -. La società è già al lavoro per la programmazione della prossima stagione e l’allestimento di un nuovo staff tecnico adeguato a mantenere e migliorare i risultati raggiunti, con l’ambizione e passione di sempre”.