Roland Garros: Sinner , Sonego e Cecchinato avanzano

Eliminato Zeppieri. In campo femminile avanza la Giorgi, eliminate Paolini e la Bronzetti

Sulla terra rossa di Parigi avanzano al secondo turno tra gli uomini, Sinner, Sonego e Cecchinato: Jannik supera 6-3, 6-2, 6-3 l’americano Fratangelo, Lorenzo passa agevolmente su Gojowczyk per 6-2, 6-2, 6-1, mentre Marco batte in rimonta l’ostacolo Andujar 4-6, 4-6, 6-0, 7-5, 6-0. Non ce la fa invece Giulio Zeppieri ko con Hurkacz. Nel tabellone femminile sorride solo Camila Giorgi 3-6, 6-2, 6-2 alla Zhang, mentre escono subito Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti.

TABELLONE MASCHILE

Gioie e dolori tra gli uomini azzurri nell’ultima giornata dedicata alle partite di primo turno del Roland Garros. Sorride Lorenzo Sonego, che risolve facilmente la pratica Gojowczyk 6-2, 6-2, 6-1 e al secondo turno se la vedrà con il portoghese Sousa. Insieme a lui avanza anche Jannik Sinner, bravo a liquidare l’americano Fratangelo con un agevole 6-3, 6-2, 6-3: prossimo avversario dell’altoatesino è Carballes Baena. Supera il primo turno anche Marco Cecchinato, che batte in rimonta al quinto seto lo spagnolo Pablo Andujar 4-6, 4-6, 6-0, 7-5, 6-0 in 3h43′ di gioco. Non riesce invece nell’impresa Giulio Zeppieri, all’esordio in carriera a Parigi e ko contro il gigante polacco Hurkacz 7-5, 6-2, 7-5. Bravo comunque l’azzurro a onorare la sua prima presenza nello Slam francese.

TABELLONE FEMMINILE

Si salva solo Camila Giorgi tra le azzurre nella giornata odierna del Roland Garros. La numero 1 d’Italia è brava a rimontare 3-6, 6-2, 6-2 la cinese Zhang e volare così al secondo turno dove affronterà la Putintseva. Escono invece le altre due tenniste impegnate sulla terra rossa di Parigi. Jasmine Paolini, il cui match era stato interrotto ieri per pioggia, riesce a issarsi al super tie-break del terzo set ma alla fine cede lottando