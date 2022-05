Quando il Fair Play non basta.Le regole e i limiti del Fair Play Finanziario

Gli ospiti: MARCO BELLINAZZOGiornalista, dal 2004 lavora a «Il Sole 24 Ore». Scrive di giustizia, lavoro, fisco, ma la sua vera passione è sempre stata lo sport. Dal 2007 si occupa di economia sportiva e, in particolare, dei “business” che ruotano intorno al mondo del calcio. È autore di Goal economy. Come la finanza globale ha trasformato il calcio (Baldini & Castoldi, 2015) e I veri padroni del calcio (Feltrinelli, 2017) GIOVANNI CAPUANOGiornalista dal 1997, si occupa di calcio e sport per Radio 24 Il Sole 24 Ore, Sportitalia, Panorama e le televisioni del circuito Mediapason. Conduce Tutti Convocati insieme a Carlo Genta e Pierluigi Pardo. In passato è stato cronista per Telereporter, L’Indipendente e ha collaborato con RDS e tante altre realtà editoriali occupandosi anche di politica, giudiziaria e cronaca nera. CARLO GENTA

Giornalista, conduttore e autore del programma Tutti Convocati, in onda ogni giorno in diretta su Radio 24, unico talk show sportivo quotidiano del panorama radiofonico italiano. Redattore responsabile dei servizi sportivi presso la redazione news: attività di coordinamento dei servizi sportivi all’interno dei GR. Ha seguito come inviato i Giochi Olimpici di Atene 2004 e quattro edizioni del Giro d’Italia (dal 2000 al 2003). Conduttore da studio programmi e speciali dedicati a: Europei di calcio 2000, 2004, 2008; Mondiali di calcio 2002 e 2006; Giochi Olimpici di Sydney 2000. è stato direttore responsabile della rivista Volleyball Hi-Tech dal 1998 al 1999. Ha collaborato con altri quotidiani del gruppo Finegil-L’Espresso e periodici quali Superbasket, Giganti del Basket, Guerin Sportivo. PIERPAOLO MARINO

Dal 2019 è direttore generale dell’Udinese. La sua carriera inizia all’Avellino, quando il giovane manager mette in mostra le proprie capacità inducendo Italo Allodi a chiamarlo per far parte dello staff del Napoli. Il Napoli trovato da Marino al suo arrivo vive un momento storico particolare: l’arrivo di Maradona può rappresentare il salto di qualità della squadra che prima di allora aveva vinto poco o nulla; tuttavia c’era bisogno di costruire una squadra di livello intorno allo straordinario talento dell’argentino, e il tutto con disponibilità economiche tali da non far pensare all’acquisto di molti grandi campioni affermati. Il lavoro di Marino in questo senso si dimostra subito prezioso fino alla conquista del primo scudetto della propria storia, nella stagione 1986/87. In seguito passa alla Roma di Dino Viola, dove lavora per un triennio. La svolta nella carriera di Marino di verifica quando, all’Udinese, lancia un nuovo modello di gestione calcistica, in grado di portare anche una “provinciale” come la squadra friulana, ai vertici del calcio italiano. Dopo un ritorno al Napoli del primo De Laurentiis e un passaggio all’Atalanta, Dal 2019 è di nuovo direttore generale dell’Udinese. L’associazione ASO CernuscoAso Cernusco che organizza il Fair Play Festival è un’associazione, tra le più numerose d’Italia affiliate al CSI, nata dall’unione dei gruppi sportivi degli oratori presenti in città con l’obiettivo di valorizzare la tradizione, giocando però in attacco per proporre la passione educativa attraverso lo sport, con il sostegno del Comune di Cernusco sul Naviglio rappresentato dal Sindaco Ermanno Zacchetti e il patrocinio del CONI Lombardia.