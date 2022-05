Mondovì, tutto pronto per la‘Settimana dell’Atletica’

Giovedì 2 giugno ritorna il grande spettacolo del XXII Meeting di Primavera. Il programma prevede al mattino le gare valide per l’assegnazione dei titoli provinciali giovanili, oltre alle batterie dei 100 metri ‘open’, senza minimo. Nel pomeriggio il Meeting Assoluto con iscritti di rilievo internazionale tra cui spicca José Bencosme De Leon, protagonista al Meeting Internazionale di Savona del 18 maggio in cui il cuneese si è espresso in 49.29, a sette centesimi dal personale dopo cinque anni, nel 400 hs. Un crono eccezionale per la gara di esordio gli è valso il pass per i Campionati Europei di Monaco (15-21 agosto). Il Comitato Organizzatore ufficializzerà a ridosso dell’evento altre prestigiose presenze.



Sabato 4 e domenica 5 giugno, gran finale con i Campionati regionali individuali Allievi manifestazione istituzionale per atleti Under 18, con la possibilità di vedere protagonisti anche atleti Assoluti alla ricerca di prestazioni per accedere ai ‘minimi’ di per accedere ai ‘minimi’ di partecipazione per i vari campionati italiani, europei e mondiali.



«Siamo al fianco dell’Atletica Mondovì e ci complimentiamo per questa organizzazione e per la capacità di rendere sempre più attrattiva la pista ‘Fantoni-Bonino’ – dichiara l’Assessore allo Sport della Città di Mondovì –. Ospitare così tante manifestazioni, peraltro così importanti, dona a Mondovì l’opportunità di essere individuata come capitale di questo sport a livello regionale e non solo».



«La macchina organizzativa è al lavoro già da settimane per assicurare la buona riuscita delle manifestazioni previste – commenta Enrico Priale, segretario dell’Asd Atletica Mondovì –: uno sforzo notevole ma che affrontiamo, come sempre, con voglia e entusiasmo».