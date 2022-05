Mancini: “Italia-Argentina, match affascinante”

Chiellini ultima in maglia azzurra? Ci parlerò”

Italia-Argentina sarà sicuramente una partita affascinante perché si incontreranno i campioni del Sudamerica e quelli d’Europa. Poi si giocherà a Wembley, e credo che non ci sia uno stadio migliore di quello per giocare una gara simile”. Così, a proposito della Coppa dei Campioni Conmebol-Uefa che si disputerà allo stadio di Wembley di Londra, il 1º giugno prossimo, il ct della Nazionale Roberto Mancini, che lascia una porta aperta sul futuro di Giorgio Chiellini in azzurro: “Ci parlerò”, ha detto a margine della Hall of Fame del calcio italiano.

Chiellini